Non sai come pulire le persiane senza rovinarle? Ecco 3 metodi infallibili

Se sei alla ricerca di alcuni metodi infallibili per pulire le persiane con facilità e senza rovinarle, ti trovi sulla pagina giusta. Tutte le persiane, che siano di legno, alluminio o in PVC, hanno bisogno di una cura costante. La loro manutenzione consiste in una pulizia veloce, almeno una volta a settimana, e in una più profonda. Nelle prossime righe ti illustreremo alcuni modi facili per lavare le tue persiane, a seconda del materiale di cui sono fatte.

Ecco come pulire le persiane senza rovinarle

Le persiane vanno pulite con una certa frequenza, perché sono la parte degli infissi esposta al mondo esterno. Che tu viva in città o in campagna, le persiane sono costantemente esposte a molti agenti, fra i quali lo smog, la pioggia, l’umidità, il sole e la polvere. A lungo andare, se non sono lavate, possono rovinarsi, a prescindere dal materiale di cui sono fatte.

Non disperare! Esistono dei piccoli accorgimenti per pulire le persiane facilmente e farle tornare lucide e splendenti come fossero nuove. Scopriamo insieme quali sono.

Pulire le persiane di legno

Fra tutte le persiane, quelle di legno sono decisamente le più delicate e per questa ragione hanno bisogno di qualche attenzione in più. La regola d’oro è di spolverarle con regolarità, altrimenti la polvere e la sporcizia si accumula e diventa una vera impresa rimuoverla.

Per togliere l’eccesso di polvere dovrai munirti di un semplice panno antistatico oppure usare l’aspirapolvere. Si tratterà di un’operazione piuttosto veloce che ti richiederà poco sforzo e che potrai ripetere ogni 8/10 giorni circa. Almeno quattro volte l’anno ti converrà pulire le persiane di legno in maniera più accurata ricorrendo a detergenti specifici.

Meglio optare per dei prodotti delicati che non rischino di sciupare la vernice delle tue persiane, aggiunti nell’acqua tiepida. In alternativa, andrà bene anche del semplice sapone liquido per piatti sempre diluito in acqua tiepida. Per lavare a fondo le fessure potrai servirti di un vecchio spazzolino a setole morbide o di un panno in microfibra. Una volta lavate, potrai trattarle con della cera spray che nutra il legno e lo rende lucido e brillante.

Persiane in alluminio? Ecco come pulirle!

Le persiane in alluminio sono più resistenti e meno delicate di quelle in legno. Vanno, in ogni caso, pulite utilizzando i prodotti giusti, sennò finirai con il rovinarle. Al bando aceto e alcol che finirebbero per danneggiarle! Se vuoi ottenere un risultato perfetto potrai pulire le persiane di alluminio ricorrendo al bicarbonato di sodio o al sapone di Marsiglia.

Ti basterà diluire il prodotto dentro l’acqua calda e procedere con il lavaggio. Se opterai per il sapone di Marsiglia, ricordati di risciacquare le persiane con l’acqua. L’alluminio è un materiale molto più resistente del legno, ecco perché due pulizie profonde l’anno saranno più che sufficienti.

Come pulire le persiane in PVC

Pulire le persiane in PVC sarà altrettanto semplice, perché si tratta di un materiale che richiede poche attenzioni. Tutto ciò che ti servirà sarà dell’acqua e un normale detersivo. Dopo aver rimosso la polvere di troppo, aiutandoti con un panno morbido, potrai occuparti del lavaggio vero e proprio.

Dovrai bagnare un panno pulito dentro la miscela di acqua e detersivo e pulire ogni parte dei serramenti. Se alcune macchie si rivelano più ostinate del dovuto, potrai ricorrere a un po’ di alcol denaturato. Strofina con delicatezza finché non ci sarà più traccia della macchia.