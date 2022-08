Oroscopo Branko domani, 14 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 14 agosto 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 14 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarai passionale, carico di energia, esuberante e affascinante come non accadeva da tempo. Saranno molti i Leone che si ritroveranno a fare una notte brava, colpa di questa Venere malandrina, da poco entrata nel tuo segno.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani dovrai avere particolare prudenza, soprattutto nei rapporti con gli altri. La Luna in opposizione potrebbe renderti particolarmente nervoso e farti saltare i nervi per un nonnulla. Se non farai attenzione, un incontro finirà con il trasformarsi in uno scontro.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani più di una Bilancia sarà innamorata, sentirà il cuore battere nuovamente per una persona. Ora che Venere è tornata favorevole, anche l’amore potrà tornare in primo piano, con più forza e irruenza di prima. I single ancora soli potrebbe fare presto un incontro interessante.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani, complice una splendida Luna nel segno dell’amico Pesci, faticherai a resistere a un’attrazione sexy. E chi lo ha detto che devi per forza resistere? Molla la tua naturale diffidenza, ogni freno inibitorio e lasciati trasportare dalle sensazioni che proverai.