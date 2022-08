Oroscopo domani Paolo Fox, 14 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox domenica 14 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 14 agosto: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata molto interessante e la prossima settimana prometterà ancora di più. Non ti mancherà lo sprint, hai le idee molto più chiare rispetto a un tempo. È un periodo buono per tirare fuori i progetti rimasti chiusi a lungo nel cassetto e proporli, per esporsi, farsi notare. Fai solamente attenzione a non trasformare questo impeto, questa voglia di fare in prepotenza, non cercare di imporre le tue ragioni agli altri.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani si preannuncia una domenica tranquilla. Se ci sono ancora delle perplessità o dei dubbi in amore andranno gestire con intelligenza. Se non farai attenzione, rischierai di vivere nuovi momenti di stress o una lontananza. Venere è dissonante: d’ora in poi servirà prudenza negli affetti. Anche i rapporti di coppia più solidi potrebbe essere minacciati d un’insolita noia: attenzione.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà un’altra giornata un po’ nervosa. I Gemelli che hanno lasciato una questione, un progetto inconcluso si sentiranno particolarmente agitati. In amore dovrai contare fino a dieci, prima di parlare o rischierai una discussione. Venere in aspetto favorevole potrebbe fare vivere facilmente delle infatuazioni.

Oroscopo domani: Cancro

Domani dovresti provare a prenderti una pausa rilassante, per ricaricare le pile in un periodo così turbolento sul lavoro. Approfitta di questa giornata buona, con la Luna a favore, per fermarti, riposare e provare a fare chiarezza dentro e fuori di te. Sarà utile provare a tenersi un po’ distanti dalle preoccupazioni pratiche. Sempre più Cancro sono spinti verso una ricerca spirituale, un lavoro interiore.