Oroscopo domani Paolo Fox, 14 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, domenica 14 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 14 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, con Venere nel segno, sarai ancora più passionale, emotivo, brillante e innamorato, se possibile. Adesso avrai modo di esprimere le tue qualità migliori. Se qualcuno ti ha fatto uno sgarbo, di ha irritato, tu girati dall’altra parte. Sii fiducioso. Entro la fine di quest’anno arriverà la tua rivincita personalità. Se ti è stato tolto, riceverai con gli interessi.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani la Luna opposta ti causerà nuove tensioni nervose. Potresti perdere le staffe di fronte alla più piccola banalità. Qualcuno sarà preoccupato per qualcosa. Saranno molti i nati in Vergine che desidereranno restare un po’ da soli. L’ideale sarebbe avere l proprio fianco la persona giusta, in grado di capirti e rispettarti. Dovresti approfittare di questa domenica per spegnere il cellulare e staccare la spina dalla vita di ogni giorno.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai iniziare a superare alcune tensioni. Adesso è importante ricostruire un equilibrio interiore, anche attraverso nuove conoscenze. Soprattutto nel lavoro dovresti occuparti di qualcosa di nuovo, progetti da rilanciare. Sarà utile che trovare nuove alleanze, nuove collaborazioni e soci. Sono tutti cambiamenti interiori che non andranno gestiti per il meglio per evitare che si riversino in amore.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani, nonostante una bella Luna, dovrai fare i conti con Marte in aspetto contrario. Purtroppo potresti essere colto ancora da un certo nervosismo. Chi da tempo si trascina dei disagi di coppia, nei gironi scorsi potrebbe aver dato un ultimatum al partner. Purtroppo sono gli effetti collaterali di Venere in dissonanza. Sul fronte lavorativo ci sarà da rimboccarsi le maniche e lavorare duramente, per portare avanti nuove responsabilità, recuperare dei soldi.