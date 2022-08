Questa città italiana è stata definità la più magica d’Europa: ecco quale

Agosto è nel pieno del suo svolgimento, se non sai dove organizzare le tue vacanze, abbiamo il consiglio giusto. Questa città è stata considerata come la città più bella d’Europa, e si trova proprio in Italia. Ma di quale stiamo parlando?

Il sondaggio svolto

Dopo due anni di emergenza sanitaria, possiamo tornare a viaggiare in Europa e nel mondo. Ma dove andare? Come ogni anno, anche per il 2022 il sito Travel + Leisure ha condotto un sondaggio fra i suoi utenti per decretare la città più bella d’Europa. Lettori da ogni angolo del Pianeta hanno condiviso le proprie esperienze di viaggio nel vecchio continente, valutando la presenza di attrazioni e monumenti artistici e giudicando ogni luogo secondo criteri di ospitalità, cordialità della popolazione locale, cultura, cucina. Ma quale sarebbe la città più amata in Europa?

Firenze, al primo posto come la città più bella

Firenze è la patria di Dante Alighieri e della lingua italiana. Ma non solo, ospita uno dei musei più visitati al mondo. Stiamo parlando ad esempio le gallerie degli Uffizi, si conferma ancora una volta come meta preferita per i turisti di tutto il mondo. Ma non solo, Firenze era già stata eletta città più amata già nel 2019 e nel 2020. Uno dei fattori più importanti che hanno contribuito alla vincita del primo posto, sono stati una serie di fattori che Firenze rispecchia in ogni minima cosa. I lettori hanno apprezzato più di ogni altra cosa l’architettura urbana e la presenza di tracce di un passato glorioso a ogni angolo di strada. In molti la consigliano come meta ideale per il viaggio di nozze, poiché è bellissimo passeggiare fra le sue strade e immergersi nella sua magica atmosfera. E mentre i luoghi più iconici del capoluogo toscano, come il Duomo, gli Uffizi, il Ponte Vecchio, e il Palazzo Pitti, sono assolutamente da visitare, molti viaggiatori sono rimasti sedotti da piccoli scorci e monumenti un po’ lontani dal turismo di massa. Ammirare da lontano gli scorci di questa città ti permetterà di innamorartene sempre di più, ad ogni angolo.

Degno di nota, all’interno del sondaggio, è stato il fattore culinario. Firenze, propone una grande vastità di scelta, soprattutto per quanto riguarda il cibo e il vino. Tra degustazioni di vini locali e prelibatezze gastronomiche dolci e salate, Firenze è davvero la meta ideale anche per chi ama la buona cucina e ha voglia di provare sapori nuovi che sanno di tradizione.