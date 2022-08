La polvere è uno dei principali nemici della casa e di chi se ne prende cura. A volte neanche una pulizia a fondo può far scomparire gli ammassi più tenaci di polvere. Oggi vedremo dei trucchetti per poterla rimuovere una volta per tutte e in maniera efficiente e veloce.

Questi trucchetti ti aiuteranno a eliminare la polvere in casa: ecco quali

Acqua e aceto è uno dei rimedi naturali più forti quando si tratta di rimuovere la polvere da casa. Il mix di aceto e acqua (in parti medesime) non solo vi soccorrenell’allontanarla, ma anche a sterilizzare le superfici e ritardarne così la manifestazione. Potete utilizzarlo per smacchiare i vetri, i pavimenti, il ferro e i ripiani della cucina. Ma specialmente, potete sfruttarlo per i ripiani in legno, molto frequenti nelle case.

Come alternativa ai prodotti chimici, potete provare a mettere in uno spruzzino acqua e aceto in parti uguali e iniziate a pulire. La polvere entra da piccolissime fessure. Serrate perciò tutti gli spifferi in modo che pollini e polveri non riescano ad entrare. Ovviamente quest’ultima si struttura nella vostra stessa casa, non è tenendo tutto chiuso che prevenite la sua comparsa. Siete in grado però almeno a ridurne le quantità. Non scordate però che aprire le finestre almeno 1 ora al giorno è importantissimo per il giusto ricambio d’aria. Poi, per eliminare la polvere da casa potete impiegare tanti strumenti.

Oltre ai soliti panni in microfibra utili per tutte le superfici, potete ricorrere ai guanti di tela per spazzolare superfici delicate come i candelabri. I pennelli e gli spazzolini invece sono validi per rimuovere la polvere dagli angoli più ostinati, i vecchi calzini per pulire sotto i mobili e le pinze da cucina, accerchiate da un panno morbido, per arrivare a togliere gli accumuli di polvere dalle persiane. Infine, tende e tappeti per numerose persone sono elementi ornamentali indispensabili.

Hanno poi una loro utilità. Purtroppo però attraggono e bloccanouna grande quantità di polvere. Per questo motivo, se proprio non riuscite a farne a meno, dovete imparare a occuparvene nel modo giusto. Le tende dovete lavarle ciclicamente, evitando di impiegare quelle molto spesse. Aspirate spesso i tappeti per togliere tutta la sporcizia che si colloca sopra. Ecco dunque come poter rimuovere la polvere nella vostra casa.