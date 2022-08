Sbianca i capi bianchi in modo naturale: ecco tutta la verità

Sbianca i capi bianchi con dei prodotti che contengono ingredienti naturali e non tossici per l’ambiente: vedrai che dureranno più a lungo. Abbiamo dei bianchi spenti che implorano di luccicare e brillare? A meno che la nostra vita non giri intorno alla candeggina, probabilmente sì. Se siamo come la maggior parte delle persone, il budget e il tempo a disposizione non ci permettono di andare spesso in tintoria, per cui abbiamo bisogno di una buona soluzione fai da te.

Per nostra fortuna, esistono molti modi per sbiancare i vestiti in modo naturale, senza spendere troppo e senza consumare troppo tempo libero, soprattutto in questa stagione estiva che invoca libertà e spensieratezza. Per affrontare i tessuti scoloriti e riportarli al loro bianco naturale, proviamo una delle seguenti soluzioni.

Sono economiche e aiutano a rimuovere le macchie gialle più ostinate dalle fibre dei vestiti. Soprattutto, richiedono poco sforzo e pochi ingredienti comuni come succo di limone, aceto, candeggina (facoltativa) e bicarbonato di sodio.

La candeggina non è l’unica opzione che sbianca i capi

La candeggina sbianca i capi bianchi ma è deleteria per i capi scuri o colorati. Eppure esiste una ricetta naturale ed economica che funziona quasi alla stregua della candeggina. Si tratta di reperire in dispensa degli ingredienti di uso comune. Vuoi sapere quali sono? Una candeggina naturale può essere realizzata con i seguenti ingredienti:

zucchero;

sale fino marino integrale;

boro;

acqua calda.

Mescolando assieme questi ingredienti possiamo ottenere un ottimo sbiancante che può essere utilizzato, a differenza della candeggina, anche sui vestiti colorati o scuri. Tra questi ingredienti vogliamo mettere in evidenza lo zucchero, il quale è un ottimo agente sbiancante. Possiamo aggiungerlo alla candeggina per aumentarne l’efficacia.

Sbiancare i vestiti in modo naturale

Il bicarbonato di sodio è un ingrediente che si trova in tutti i negozi di casalinghi. Si può usare per molti scopi in cucina e anche per sbiancare i vestiti. La sua formula è delicata e rispetta il PH del tessuto. In sostanza, con il bicarbonato di sodio non andiamo a rovinare le fibre in quanto la sostanza non è aggressiva. Per rendere più efficace il prodotto mischiamolo con del succo di limone: insieme sono una soluzione chimica a basso costo.

Il succo di limone è un potente anticalcare. Anche se non è altrettanto potente quanto la candeggina, resta un ottimo metodo per sbiancare i vestiti. Per sbiancare i vestiti solo con il succo di limone, versiamo una tazza di succo di limone in una tazza d’acqua calda. Poi, sciacquiamo i capi con questo miscuglio. Risciacquiamo con un po’ di acqua e lasciamo asciugare in modo naturale prima di procedere alla stiratura.

Se il succo di limone non ci soddisfa, possiamo provare con l’acido cloridrico: ma attenti! Questa è una sostanza chimica potente e difficile da dosare. Per prima cosa indossiamo dei guanti di lattice e proteggiamo le parti del corpo esposte per un possibile contatto. Mescoliamo l’acqua con un po’ di sapone di marsiglia e una goccia di cloro. Poi, immergiamo i nostri capi nella soluzione e lasciamoli lì per almeno 30 minuti.