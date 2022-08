Se hai il colesterolo alto, evita assolutamente questi cibi in estate

Se hai il colesterolo alto ci sono alcuni cibi che devi assolutamente evitare tutto l’anno ma in modo particolare in estate. Questo perché è più difficile da gestire il colesterolo alto nella stagione più bella e più spensierata dell’anno. Il motivo è da ricondurre al nostro stile di vita che diventa più leggero e meno controllato a seguito di vacanze e inviti a cena.

Il colesterolo alto è una condizione in cui il livello di colesterolo LDL o “cattivo” nel sangue è elevato. Per mantenere livelli sani di colesterolo, è indispensabile fare attenzione a ciò che si mangia in estate. Gli alimenti con grassi saturi, zucchero, sale e additivi artificiali aumentano il rischio di sviluppare pressione alta e glicemia alta, oltre ad aumentare il livello di trigliceridi nell’organismo.

Hai il colesterolo alto? Evita questi cibi

I cibi più pericolosi in estate sono quelli che contengono un alto contributo di zuccheri, sale e altri elementi raffinati. Tra questi c’è più rischio di consumare i gelati confezionati, le bibite gassate e i sciroppi, i panificati e il riso. Le ricette corrispondono ai tipici piatti che contraddistinguono la stagione estiva.

Il gelato è un ottimo dopo cena ma contiene un’alta percentuale di zuccheri. Lo stesso impatto hanno le bibite gassate e i sciroppi che sono così appetitosi in estate per dissetare la richiesta di liquidi. Quando usciamo in escursione o per una gita fuori porta tendiamo a portare con noi panini e riso freddo. Ci riempiono lo stomaco e soddisfano il palato. Però! Gli elementi nutrizionali al loro interno sono da limitare.

I possibili sostituti estivi

L’avena è una ricca fonte di fibre solubili e può contribuire a ridurre il colesterolo fino al 10%. È anche un’ottima fonte di antiossidanti, che possono contribuire a ridurre il rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro, malattie cardiache e diabete. I fagioli sono un’altra buona fonte di fibra solubile, e rame, un minerale che sostiene un sistema immunitario sano, promuove la salute di pelle e capelli ed è fondamentale per la produzione di collagene, importante per la salute di ossa e articolazioni. Possiamo mescolare l’avena con un po’ di miele e cannella al posto del gelato. I fagioli conditi con olio e spezie possono andare a sostituire il riso freddo.

Frutta e verdura sono ricche di fibre, antiossidanti e vitamine. Le fibre aiutano a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Inoltre, abbassano la glicemia e migliorano la salute del cuore. Uno dei modi migliori per tenere sotto controllo il colesterolo alto è quello di mangiare circa 2/3 porzioni di frutta e verdura al giorno. Possiamo realizzare frullati ed estratti al posto di bibite gassate e sciroppi.

I cereali integrali sono ricchi di fibre, vitamine del gruppo B e minerali come ferro e magnesio. Mangiare cereali integrali può aiutare a ridurre il colesterolo e a controllare i livelli di zucchero nel sangue, un aspetto importante per le persone affette da diabete. L’orzo è un’ottima fonte di fibre e di vitamine del gruppo B, magnesio e ferro. Possono sostituire panificati raffinati e riso freddo.