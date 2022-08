La glicemia alta è una patologia il cui termine medico iperglicemia serve a individuare la presenza di innalzati livelli di zucchero nel sangue rispetto ai valori normali. Valori normali di glicemia (glucosio nel sangue) sono contenuti tra i 70 e i 100 milligrammi/decilitro (mg/dl) dopo 8 ore di digiuno. Si fa diagnosi di diabete quando i livelli di glucosio nel sangue a digiuno sono più alti di 126 mg/dl per almeno due volte. Nelle persone con glicemia a digiuno tra 101 e 125 mg/dl si parla di “prediabete”.

L’iperglicemia può, saltuariamente, essere presente anche in persone non diabetiche che hanno avuto un ictus o un attacco cardiaco. Nelle persone con diabete l’iperglicemia deve essere attentamente trattata con l’obiettivo di conservare i livelli di glucosio nel sangue il più possibile vicino ai valori normali. È fondamentale essere in grado di individuare l’iperglicemia, in quanto se non trattata, può originare gravi problemi di salute.

Se hai la glicemia mangia questi cibi in estate: parla il medico

L’alimentazione diventa fattore fondamentale per tenere a bada i livelli di glicemia. Durante la digestione, gli zuccheri (carboidrati semplici) e gli amidi (carboidrati complessi) si disfano in glucosio nel sangue per essere assorbiti. Importante è consumare sui carboidrati sani, come: frutta, verdure, cereali integrali, legumi, come fagioli, piselli, lenticchie, ceci ed infine latticini a basso contenuto di grassi, come latte e yogurt. Evitate i carboidrati meno salutari, come dolci da forno o bevande zuccherate.

Molto consigliato un regolare consumo verdura, molto utili pomodori e carciofi ma anche i cosiddetti tuberi della salute e diversi tipi di frutta. È bene prediligere poi cereali integrali delimitando pane e pasta ottenuti da farina bianca e grassi di origine animale. Un posto d’onore continua a conservare l’olio extravergine d’oliva, il condimento ottimo per ogni pasto fatto da persone diabetiche ma in generale raccomandato a tutti.

Siffatto prodotto è in grado di tenere a bada la glicemia, dato che insaporire un pasto ad elevatocontenuto glicemico con questo tipo di olio contribuisce ad abbassare il livello di zuccheri nel sangue. Confermati anche, da uno studio attuato su pazienti malati di diabete tipo 2, le proprietà del pesce azzurro nei confronti delle arterie.

I benefici sarebbero al solito da attribuire agli acidi grassi Omega 3 che, come già sappiamo, sono però contenuti anche in alcuni alimenti di origine vegetale. Ecco dunque cosa mangiare per tenere a bada i livelli di glicemia.