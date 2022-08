Se abbiamo lavato a fondo i nostri bicchieri ma rimangono ancora degli aloni, allora bisogna usare altri metodi per rimuovere queste macchie. Avere nella credenza bicchieri puliti ma opachi può diventare una scocciatura, specialmente se stiamo per ricevere degli ospiti. Questa macchia opaca è chiamata patina ed è dura a morire se non si usano metodi efficaci.

La patina, in realtà, non è altro che il calcare che troviamo nell’acqua che si colloca sulla superficie durante il lavaggio e che si mostra una volta che l’acqua si è detersa. Tale fastidio può verificarsi sia che siamo noi stessi a pulire a mano i bicchieri, sia che laviamo le stoviglie con l’ausilio della lavastoviglie. Ma con questo trucchetto in tre fasi i vostri bicchieri torneranno lucidi e brillanti senza fatica, e voi farete bella figura con i vostri cari ospiti.

Se i bicchieri hanno aloni dopo averli lavati, prova questo trucchetto

La prima fase consiste nel detergere i bicchieri, per levare le tracce di sporco e di grasso dal vetro. Per fare questo, forniamoci di una bacinella in cui disporremo a bagno i bicchieri opachi: colmiamola di acqua bollente in cui faremo diluire due cucchiai di sapone di Marsiglia in scaglie.

Collochiamo i bicchieri e lasciamoli totalmente bagnati nella soluzione per alcuni minuti, poi sfreghiamo dolcemente con una spugna morbida per non graffiarli: il calore dell’acqua avrà fatto sciogliere lo sporco e la presenza del sapone ci aiuterà ad eliminarlo agevolmente.

Dopo aver pulito bene i bicchieri, il succo di limone ci soccorrerà nel renderli brillanti e a rimuovere ogni traccia di calcare: riempiamo nuovamente la bacinella con dell’acqua moderatamente calda, nella quale spremeremo un intero limone.

Molti suggeriscono di utilizzare l’aceto di alcol o di vino, che effettivamente è un ottimo abbatti-calcare, ma è anche profondamente inquinante se sciolto con acqua, poiché emana acido acetico. Il limone all’opposto, pur avendo un forte potere anticalcare, non contamina e può quindi essere adoperato con tranquillità per le pulizie di casa: basterà rimanere gli oggetti nella soluzione acida per qualche minuto, senza neanche necessità di strofinare con la spugna.

L’ultima fase della pulizia consiste nello sciacquare il vetro con acqua tiepida e nell’asciugarli con attenzione. Ecco dunque il miglior metodo per rimuovere gli aloni.