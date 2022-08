Le zanzare sono uno dei grandi problemi della stagione calda. In Italia tali insetti sono all’incirca ubiquitari, specialmente nelle prossimità di specchi d’acqua paludosi, che sfruttano per la loro riproduzione. Si tratta di insetti generalmente notturni e, poiché si nutrono di sangue umano e animale, possono originare dolentipunture. Il sintomo più frequente del morso è un prurito insopportabile, che tende ad accrescere strofinando o grattando la pelle.

Nei soggetti ipersensibili, invece, si può mostrare anche rossore e gonfiore. E nei casi più aggravati, fortunatamente tantorari, anche reazioni allergiche. Così come già detto prima, le zanzare sono insetti che si cibano maggiormente di sangue. Si tratta di un bisogno nutritivo che contraddistingue soprattutto le esemplari femmina, le quali hanno necessità di diverse proteine contenute nel sangue animale per poter porre le uova.

I maschi possono bensì alimentarsi anche di nettare e altri zuccheri generatidalle piante e, in genere, non pungono. Senza il sangue umano, o di altre specie animali, le zanzare non riescono dunque ariprodursi. E il loro ciclo riproduttivo è molto prolifico, basti pensare che una femmina adulta sia in grado di deporre fino a 300 volta ogni 20 giorni.

Se non sai come allontanare le zanzare in modo naturale, usa questo trucco

La presenza delle zanzare in casa è una situazione comunemente sgradita, una di quelle condizioni che possono infastidire il meritato riposo nel corso delle calde notti estive. Basta anche solo un esemplare per smarrire il sonno, tra ronzii molesti e punture a non finire. Oggi vedremo come allontanare in maniera del tutto naturale tramite un metodo efficace. Il metodo che consigliamo è quello che prevede l’uso della citronella.

Malgrado il nome, che lega questa varietà vegetale al limone, si tratta di una pianta erbacea: devi veri e propri fili d’erba, lunghi, vistosi e di vigoroso colore verde. Si dice che l’odore di siffatta pianta, specialmente per la specie Cymbopogon Nardus, sia molto sgradito agli insetti. Difatti ciò ne spiegherebbe l’effetto dissuasivo. In realtà, più che l’odore in sé, la pianta opera creando caos nella zanzara. Il profumo del vegetale avvolge infatti quello della pelle e rende difficile la rilevazione dell’anidride carbonica: l’insetto non rileva quindi la presenza di possibili prede e gira al largo.

La citronella è disponibile in diverse varietà e forme: si può seminare in vasetti, accendere candele aromatizzate, utilizzare oli ed essenze e inoltre bastoncini o spirali da bruciare. Ecco dunque come allontanare le zanzare in maniera naturale.