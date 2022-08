Spezia Empoli: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Sfida tra due compagini che l’anno scorso hanno indubbiamente raggiunto l’obiettivo prefissato della salvezza, ma Spezia ed Empoli condividono poco altro. La squadra ligure e quella toscana infatti seguono dettami tattici molto diversi e anche il decorso dello scorso anno è stato molto differente, con l’Empoli che ha sviluppato una prima parte di campionato molto positiva, al netto di un girone di ritorno meno impattante ma che comunque non ha visto mai la squadra azzurra rischiare la retrocessione. Lo Spezia ha avuto difficoltà in più ma ha saputo coltivare vittorie importanti nel finale di stagione. Le due compagini si affronteranno allo Stadio Alberto Picco di La Spezia alle ore 20.45 di domenica 14 agosto 2022.

Spezia Empoli: probabili formazioni

Lo Spezia non ha rivoluzionato la squadra ma ha fornito al tecnico Gotti diversi elementi di esperienza come Ekdal, Caldara, Dragowski oltre a qualche giovane come Daniel Maldini e la conferma di Agudelo. L’Empoli, comandato dall’ex allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha cambiato ancora meno, anche se il nuovo tecnico dovrà fare necessità virtù con la cessione di Pinamonti.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Sala, Bourabia, Agudelo, S. Bastoni; Verde, Nzola. All.: Gotti. A disposizione: Zoet, Zovko, Capradossi, Hristov, Reca, Kornvig, Vignali, Kovalenko, Strelec, Ellertson, Podgoreanu, Maldini. Indisponibili: Antiste, Amian, Ferrer, Nguiamba e Ekdal. Squalificati: – Diffidati: –

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismaijli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Cambiaghi. All.: Zanetti. A disposizione: Perisan, Cacace, Ebuehi, Crociata, Henderson, Stulac, Fazzini, Degli Innocenti, Baldanzi, Ekong, Satriano, Lammers. Indisponibili: Tonelli. Squalificati: – Diffidati: –

ARBITRO: Chiffi

Guardalinee: Del Giovane-Yoshikawa

Quarto uomo: Colombi

Var: Abisso

Avar: Meli

Spezia Empoli: dove vederla in streaming e tv

La sfida sarà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutto il campionato di Serie A. L’app è disponibile per tutti i dispositivi, come smartphone, tablet, console di gioco di ultima generazione oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX. La partita sarà anche disponibile su Zona DAZN al 215 di Sky.