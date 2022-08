Verona Napoli: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Il Napoli esordirà in campionato contro il Verona in trasferta presso lo stadio Bentegodi. I partenopei sono nel mezzo di una rifondazione vera e propria che ha già privato il tecnico Spalletti di diversi elementi come Insigne, Mertens e Koulibaly, solo parzialmente sostituiti numericamente (per il momento). La piazza azzurra appare scontenta ma i nuovi elementi possono comunque considerarsi promettenti. Di contro il Verona del tecnico Cioffi che ha sostituito Tudor è reduce da una eliminazione in Coppa Italia contro il Bari neopromosso in serie B, ed ha dimostrato di non essere ancora al masssimo. La sfida del Bentegodi avrà inizio alle ore 18.30 di lunedì 15 agosto 2022.

Verona Napoli: probabili formazioni

Lasagna dovrebbe far coppia con Henry per il Veorna in attacco, per il resto la formazione è priva di Simeone, non convocato a causa del passaggio proprio aal Napoli che probabilmente schiererà la formazione tipo con il trio d’attacco formato da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia nel 4-3-3 proposto durante i due ritiri prestagionali.

VERONA (3-5-2): Montipò; Magnani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Barak, Lazovic; Lasagna, Henry. All.: Cioffi. A disposizione: Chiesa, Berardi, Amione, Doig, Coppola, Retsos, Hongla, Cortinovis, Piccoli, Djuric, Praszelik, Terracciano. Indisponibili: – Squalificati: Ceccherini, Veloso. Diffidati: –

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Politano, Zerbin, Ounas. Indisponibili: – Squalificati: Gaetano Diffidati: –

ARBITRO: Fabbri

Guardalinee: Lombardo-Lombardi

Quarto uomo: Meraviglia

Var: Di Paolo

Avar: Bindoni

Verona Napoli: dove vederla in streaming e tv

Come per tutte le altre partite di Serie A, Verona Napoli sarà visibile in streaming presso l’applicazione ufficiale disponibile per ogni forma di dispositivo, a partire da ogni forma di smartphone fino alle console da gioco e decoder come Timvision e Sky, che da qualche tempo hanno ottenuto l’app DAZN.