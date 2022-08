Gli alberi da frutto sono la scelta più frequente per chi si cimenta nel giardinaggio. Questo perché oltre che portare profumi e colori, porta appunto anche i suoi frutti che mangiati freschi portano grandi benefici alla salute.

Bisogna rammentare che la frutta seminata in casa non avrà un aspetto perfetto come quella comperata in negozio, ma questa è una buona cosa. Non si deve attendere che la frutta abbia lo stesso aspetto, a meno che non si sia disposti a usare costantemente pesticidi e fungicidi. Vediamo i migliori alberi da frutto da poter piantare nel vostro giardino.

Alberi da frutto: questi sono i più facili da piantare, ecco la lista

Partiamo con un albero molto conosciuto: il limone. Potete coltivare il limone dai semi, a colmare una veranda o un giardino d’inverno con tali alberi colorati e profumati. Gli alberi di limoni richiedono un terreno pieno di nutrienti per progredire, ma anche poroso e drenante. È meglio rimaner ad asciugare la terra tra un’annaffiatura e l’altra. Una cosa fondamentale con il limone è sapere come potare gli alberi per accrescere la produzione di frutta. I limoni sono in modo migliore coltivati nelle zone calde, ma puoi coltivare un albero in vaso in aree più piacevolmente fredde purché siano riparati in un portico o in una veranda, specialmente nelle notti più fredde.

Passiamo ora al melo. Le mele sono quasi certamente una delle opzioni più semplici e versatili da seminare per i principianti. Sono disponibili diverse molteplicità di mele autofertili, anche se di solito è meglio avere uno o due alberi partner nelle vicinanze per favorire l’impollinazione incrociata. In questo caso è meglio domandare ad un esperto quali tipologie di melo piantare. È considerevole sapere come piantare regolarmente i meli per ottenere il miglior risultato ma anche potarli e qual è il momento ideale.

La pianta di mele, una volta piantata nel modo giusto, richiede una manutenzione sufficientemente semplice: fertilizzare la terra in primavera, potare ogni anno la pianta e in due o quattro anni avrai le tue mele.

Ecco dunque elencati i migliori alberi da frutto da coltivare in giardino per voi che siete meno esperti ma che ricercate comunque un’esperienza a pollice verde.