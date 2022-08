Agosto è uno dei mesi più caldi dell’anno, dunque bisogna stare attenti a cosa potare. La potatura in agosto, un po’ come la potatura di luglio, difatti serve per perfezionare la forma della pianta poco prima dello scatto di sviluppo dell’autunno. Prima di muoversi con i lavori di giardinaggio, ti suggeriamo di annaffiare le piante per evitare lo stress da siccità.

Agosto è un mese ideale per potare tanti arbusti e alberi da frutto. La potatura di agosto è contraddistinta più dalla sagomatura e dalla verifica della dimensione, che da diradamenti o sostanziali correzioni strutturali.Gli arbusti da potare in estate hanno bisogno soltanto di accorciare a circa un metro tutti i rami di un anno, in modo da stimolare la fioritura.

Arbusti, alberi e piante da potare dal 17 agosto: ecco la lista

Tra le piante che hanno bisogno di questo tipo di intervento dal 17 agosto in poi troviamo: glicine e rose rampicanti. Potate i gambi finali, rimanendo solo tre o quattro foglie sullo sviluppo della stagione in corso. Gli steli di rampicanti come il caprifoglio sono di rapida durata, quindi rimuovete alcuni di questi più vecchi per evitare una base nuda con fiori solo nella parte sovrastante. Il glicine ha bisogno, invece, di una potatura due volte l’anno in estate e in inverno.

Per quanto riguarda la potatura delle rose, invece, è bene togliere gli steli sottili, morti, malati o morenti. Vi suggeriamo anche di potare qualunque crescita molle, e abbreviare i germogli laterali. Agosto è il mese perfetto anche per potare diversi alberi da frutto, in particolar modo vanno potati tutti quegli alberi che fruttificano in inverno, come: kiwi, vite, limone e pero. Per farlo bisogna eliminare la nuova crescita in sproporzione. L’obiettivo è produrre uno spazio che permetta a più luce e aria di penetrare tramite l’albero.

Ciò aiuterà il frutto a maturare. Potete anche usare troncarami, una sega da potatura o potatori a lunga portata. Dopo il 17 agosto, anche le siepi vanno ordinate, rimuovendo la crescita scomposta e ridando loro una forma armoniosa. Ecco dunque elencati le piante, gli alberi e gli arbusti da potare in agosto per consentire loro una crescita perfetta anche nel mese più caldo.

Se farete queste operazioni dopo il 17 agosto, allora avrete risultati anche migliori per via del clima meno umido.