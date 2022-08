Fin dai periodi delle prime “cotte amorose”, comprendiamo un concetto base che appare banale ma non lo è: siamo portati naturalmente a stare con chi ci fa stare bene, almeno in teoria e da parte nostra deve esserci un appagamento emotivo. Anche se sembra scontato, questo non sembra la normalità o comunque qualcosa di così “assodato” e tra le numerose personalità che compongono i profili umani, esistono quelle che sono perennemente insoddifatte in amore. I segni insoddisfatti in amore non sempre riescono a porre rimedio a questa tendenza che inevitabilmente causa problemi anche alla controparte. Ma quali sono esattamente questi profili?

Attenzione ai segni zodiacali insoddisfatti in amore. Occhi aperti!

Bilancia

Bilancia è un profilo meno selettivo di quanto potrebbe sembrare all’inizio, anzi si trova bene con (quasi) tutti e non ha particolari standard definiti quando si tratta di scegliere un/una compagno/a ma inevitaibilmente tendono sempre a confrontare la propria relazione con quella altrui. Com’è facile da immaginare, questo causa insoddisfazione e nel lungo periodo una forma di appiattimento della relazione.

Leone

Altro segno non selettivo ma che abbastanza rapidamente tende ad annoiarsi e quindi a far naufragare anche storie d’amore che in teoria sarebbero efficaci nel loro “funzionamento”. Leone non lo ammetterà mai, ma difficilmente considera qualcuno di sufficientemente speciale per stargli accanto.

Gemelli

La diversità caratteriale che rende famoso Gemelli è anche un suo grosso limite in amore. I nati sotto questo segno così particolare e variabile infatti passa indistintamente dal buono al cattivo umore e questo causa problemi alla relazione oltre a far nascere una sorta di insoddisfazione perennemente latente.