Bonus animali 2022: ecco come ottenre i 200 € per curare i tuoi amici pelosi

Per quest’anno è stato confermato il Bonus animali 2022, per agevolare nelle spese per i nostri amici a quattro zampe. Lo sconto va da un minimo di 150 euro ad un massimo di 200 euro, ma solo con alcuni requisiti. Ma come ottenerlo?

Come funziona il bonus

Come è sempre risaputo, accudire un cane o un gatto comporta, ai giorni d’oggi, un esborso monetario notevole. A rientrare nel bonus, sono le spese legate alle visite veterinarie a pesare in maniera importante sul bilancio familiari. In aggiunta alla detrazione fiscale del 19% riconosciuta a livello centrale, è offerta ai proprietari di animali domestici, come cani e gatti, la possibilità di accedere ad un Bonus 200 euro a titolo di rimborso sulle spese veterinarie sostenute dagli stessi per garantire ai propri animali di compagnia la giusta cura e assistenza.

In che cosa consiste?

Il Bonus animali 200 euro, è frutto di un’iniziativa pensata da un Comune italiano. Comuni e Regioni possono infatti intervenire per introdurre Bonus, sussidi e contributi, da destinare esclusivamente ai cittadini residenti nel proprio territorio. Per poter usufruire del Bonus 200 euro è indispensabili aver iscritto il proprio amico a quattro zampe all’ARAA, ossia l’Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione. La necessità di rispettare una soglia ISEE piuttosto bassa mette in evidenza l’intendo dell’amministrazione comunale di voler estendere il Bonus a quanti più beneficiari possibili, in modo da aiutarli nelle spese da sostenere per il benessere dell’animale domestico posseduto.

Come presentare la domanda

La domanda per richiedere il riconoscimento del Bonus 200 euro, introdotto dal Comune di Modena a favore dei proprietari di cani e gatti, va presentata nel sito appositamente creato dall’ente per l’accoglimento delle istanze. L’accesso al portale è autorizzato solo tramite SPID oppure CIE (Carta d’Identità Elettronica). Per quanto concerne le spese, invece, è necessario dimostrare il loro sostenimento nell’arco di tempo già indicato ossia dal 1°marzo 2020 al 30 settembre 2022. Il contributo erogabile ammonta ad un massimo di € 150,00 per animale. Ogni famiglia può fare richiesta di contributo per massimo due animali. Nel caso in cui il cane o il gatto sono stati adottati in un canile del Comune, l’ammontare massimo erogabile è di massimo di 200,00 euro per ogni animale.

Altre agevolazioni

L’agevolazione in questione consiste in una detrazione del 19% su una spesa massima di 550 euro. Ciò significa che si può avere un bonus fiscale di un massimo di 80 euro, naturalmente a patto che tutti i pagamenti siano tracciabili o che si presentino regolari ricevute fiscali per le spese sostenute. Spese come le cure mediche veterinarie, analisi di laboratorio, interventi chirurgici e medicinali prescritti.