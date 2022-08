Bucato perfetto: 3 trucchetti infallibili per lavare i capi neri in lavatrice senza farli scolorire

Lavare i capi neri in lavatrice richiede alcuni piccoli accorgimenti, altrimenti si scoloriranno. Per avere un bucato perfetto, senza incidenti di percorso, è importante conoscere alcune regole, semplici ma efficaci, a seconda del tessuto da lavare. Una volta che le avrai fatte tue, stai pur certo che non ti troverai più dei capi scoloriti o rovinati.

Lavare i capi neri in lavatrice: 3 trucchi infallibili

I capi neri sono molto delicati. Lavarli in lavatrice richiede alcune attenzioni particolari, sennò potresti ritrovarli sbiaditi o con sgradevoli aloni chiari. Ecco 3 trucchi davvero geniali per avere un bucato perfetto dei tuoi capi neri.

Tieni i capi scuri in ammollo in acqua e sale. Prima di procedere con il normale lavaggio in lavatrice, riempi una bacinella con due litri d’acqua e mezza tazza di sale. Immergi quindi i panni neri e lasciali in ammollo per una buona mezz’ora. Aggiungi il bicarbonato in lavatrice. Prima di avviare il ciclo, aggiungi aggiungi un bicchiere di bicarbonato di sodio nello scomparto del detersivo. Non solo eliminerà aloni e i cattivi odori, ma ravviverà anche i colori. Meglio le basse temperature per i capi neri. I tessuti scuri andrebbero lavati a freddo, se vuoi preservarne il colore. Le temperature alte potrebbe scolorirli facilmente, così come l’utilizzo dell’asciugatrice.

Altri accorgimenti per capi neri perfetti

Otre ai suggerimenti che abbiamo illustrato nelle righe precedenti, se vuoi avere sempre capi neri perfetti, ti converrà adottare delle buone abitudini. Alcune potrebbero apparirti scontate, eppure non sempre vengono seguite, quando ci si appresta a fare il bucato in lavatrice.

Leggi sempre le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette dei tessuti, prima di fare la lavatrice.

riportate sulle etichette dei tessuti, prima di fare la lavatrice. Separa i capi per colore: bianchi, neri e colorati, se non vuoi ritrovarti con brutte sorprese alla fine del ciclo.

bianchi, neri e colorati, se non vuoi ritrovarti con brutte sorprese alla fine del ciclo. Meglio optare per un detersivo liquido specifico per i tessuti neri. Il detersivo in polvere potrebbe non sciogliersi del tutto in acqua fredda.

specifico per i tessuti neri. Il detersivo in polvere potrebbe non sciogliersi del tutto in acqua fredda. Non asciugare i capi scuro al sole. Sì ai luoghi all’aperto, no ai raggi solari diretti, perché potrebbe scolorire o sciupare i tessuti.

Come rimediare se i capi sono già scoloriti

Esiste un piccolo trucco per restituire il nero originario ai capi giù opachi o sbiaditi. Sarà sufficiente preparare una tazza di tè nero e pepe nero (o di caffè americano). Lasciala raffreddare, finché diventerà a temperatura ambiente e poi versala direttamente dentro il cestello della lavatrice e procedi con il normale lavaggio. Basterà questa semplice operazione per avere un bucato nero come fosse appena comprato.