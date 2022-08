Cancro della pelle: ecco i segnali che ti aiutano a riconoscerlo

In presenza di cancro della pelle la prevenzione è fondamentale: ecco perché dobbiamo imparare a riconoscere i segnali iniziali. Purtroppo, il cancro della pelle è il tipo di tumore più comune. Può comparire su qualsiasi parte del corpo ma, fortunatamente, si tratta di cancro altamente curabili, con un’alta probabilità di guarigione completa.

L’Accademia Italiana di Dermatologia raccomanda a tutti di effettuare regolari autoesami. Quanto più precocemente lo si scopre, tanto migliore sarà il risultato. È consigliabile sottoporsi a un esame della pelle una volta all’anno, soprattutto per le persone ad alto rischio.

I sintomi del cancro della pelle

L’unico modo per scoprire il cancro della pelle è un esame della pelle da parte di un medico. Di seguito sono riportati alcuni dei primi sintomi del cancro della pelle. Tuttavia, è importante sapere che questi sintomi si verificano anche nella pelle sana.

Il sintomo più frequente è il cambiamento nei nei. Un neo che cambia di dimensione, forma, colore o che diventa pruriginoso, squamoso o sanguinante deve essere esaminato da un medico. Un altro particolare indice di sintomatologia è l’arrossamento eccessivo. Le lesioni cutanee arrossate possono manifestarsi in diverse condizioni della pelle, tra cui infezioni, allergie e persino alcuni tipi di cancro della pelle.

Le protuberanze crescenti sulla pelle, conosciute comunemente come “verruche”, possono essere il segno di un’infezione virale o un possibile segno di cancro della pelle. Altri sintomi meno evidenti possono essere:

chiazze squamose;

protuberanze morbide, rotonde e lisce;

ferite che non guariscono.

Carcinoma basocellulare

Il carcinoma basocellulare, o BCC, è la forma più comune di cancro della pelle. Il BCC è di solito un tumore della pelle non melanoma che rappresenta oltre il 90% di tutti i tumori della pelle. Di solito si presenta come un piccolo nodulo giallastro che cresce lentamente e che a volte viene scambiato per una verruca o un neo.

Si trova più comunemente sul viso, sul collo, sul cuoio capelluto e sulle mani, ma può crescere in qualsiasi parte del corpo. È quasi sempre curabile. Il BCC è più comune nelle persone anziane e nelle persone con pelle chiara e che hanno trascorso molto tempo al sole.

Carcinoma a cellule squamose e melanoma

Il carcinoma a cellule squamose si presenta come una chiazza rossa e squamosa sulla pelle. È comune sul viso e sulle mani. La patologia è causata dall’esposizione cronica alle radiazioni ultraviolette, in pazienti con una storia di scottature solari significative, immunosoppressione, malattie infiammatorie croniche della pelle e uso a lungo termine di farmaci topici.

Il melanoma è un tipo di cancro della pelle che inizia nei melanociti, le cellule che producono il pigmento (colorazione) della pelle. Il melanoma può insorgere in qualsiasi parte del corpo che contenga melanociti, tra cui la pelle, gli occhi, la bocca e le unghie. Esistono due tipi di melanoma comunemente osservati dai medici: il melanoma a diffusione superficiale e il melanoma nodulare. Il melanoma a diffusione superficiale è il tipo di melanoma più comune, mentre il melanoma nodulare è il meno comune. Entrambi vanno verificati dal medico specialista.