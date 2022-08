Il diabete mellito è una malattia permanente contraddistinta da un’abbondanza di zuccheri, ovvero glucosio, nel sangue, nota come iperglicemia. Si fraziona in due forme principali: il diabete di tipo 1 ed il diabete di tipo 2.

L’iperglicemia può essere originata da una scarsa creazione di insulina, ossia l’ormone che regola il livello di glucosio nel sangue, o da una sua carente azione. Il diabete di tipo 1 è contraddistinto dall’assenza completa di secrezione insulinica, mentre il diabete di tipo 2 è specificato da una diminuita sensibilità dell’organismo all’insulina, generalmente generata da parte dei tessuti bersagli, e da una ridotta secrezione di insulina da parte del pancreas.

Può gradualmente aggravare nel tempo e si fissa sulla base di una condizione preesistente di insulino-resistenza. Il diabete tipo 2 è una malattia ad alta espansione in tutto il mondo e la sua maggioranza è in continua crescita. Esistono poi altre forme di diabete allacciate a difetti genetici della funzione beta cellulare o dell’azione insulinica, malattie del pancreas esocrino, indotto da farmaci o sostanze chimiche, e il diabete “gestazionale” che può apparire appunto durante la gravidanza. Il primo trattamento è farmacologico per certuni (con diabete di tipo 1), ma per la maggior parte di quelli con diabete di tipo 2 una alimentazione ben equilibrata, con l’apporto di nutrienti completi, è terapeutica e coopera a mantenere sotto controllo il livello di zucchero nel sangue.

Diabete: questi super food abbassano la glicemia: “fantastico”

La dieta perfetta per questa patologia non è difficile o restrittiva. Pur dovendo somministrare un apporto calorico giornaliero identico a quello di una persona non diabetica in rapporto alla costituzione fisica, al sesso, all’età, alla statura e all’attività lavorativa, deve avere quattro obiettivi: il controllo glicemico, il conseguimento ed il mantenimento del peso corporeo, la prevenzione ed il trattamento dei principali fattori di rischio cardiovascolare, il mantenimento di uno stato di buona salute non solo fisico ma anche psichico.

Un super cibo che consiglia per abbassare i livelli di insulina è l’avocado. Ricco di grassi, ma non del tipo che fa male alla linea, bensì di quello che soccorre nel rallentare il rilascio di zuccheri nel sangue, portando una minore produzione di insulina. Si tratta dei grassi monoinsaturi.

Ecco dunque un alimento consigliatissimo per abbassare i livelli di glicemia e accompagnare la vostra dieta diabetica.