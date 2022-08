Ecco come igienizzare le lenzuola dopo averle lavate

Igienizzare le lenzuola soprattutto in estate è un atto dovuto, perché si suda tantissimo e le lenzuola con il caldo tendono a rimanere umide. È facile mantenere il nostro spazio abitativo pulito e fresco se passiamo regolarmente l’aspirapolvere, eliminiamo il disordine e spolveriamo. Ma che dire della biancheria da letto?

La maggior parte di noi non ci pensa fino a quando non arriva il momento di cambiare le lenzuola, ovvero almeno una volta a settimana. Anche allora tendiamo a trascurare questo problema per quanto riguarda l’igienizzazione. L’esposizione al sudore, agli oli della pelle, ai pelucchi dei vestiti, agli acari della polvere e ad altri allergeni rendono le lenzuola un habitat ideale per i batteri. Mantenerle pulite non solo ne migliorerà l’aspetto, ma proteggerà anche la salute da agenti patogeni nocivi che prosperano in ambienti umidi.

Perché è importante pulire le lenzuola?

Le lenzuola pulite sono segno di buona igiene e anche di buon gusto. Poiché trascorriamo quasi un terzo della nostra vita dormendo, un letto pulito e fresco è essenziale per una buona salute. Gli acari della polvere e altri allergeni hanno maggiori probabilità di sopravvivere sulle lenzuola sporche. Se siamo allergici agli acari della polvere, possiamo ridurre i sintomi cambiando spesso le lenzuola.

Quando le lenzuola sono pulite, durano più a lungo. Questo ci aiuta a risparmiare poiché non dovremo sostituirle spesso. -Inoltre, le lenzuola sporche possono farci sentire a disagio e sfavorire di conseguenza il riposo notturno. Vuoi mettere quanto sia piacevole buttarsi in una nuvola di tessuto che profuma di fresco e di pulito?

Il lavaggio a secco è il modo migliore per mantenere il bucato pulito e fresco

Il lavaggio a secco è il modo migliore per mantenere il bucato fresco, pulito e privo di odori. Possiamo seguire la stessa procedura anche per le lenzuola mettendole in un sacchetto con chiusura a zip, aggiungendo due tazze di cristalli detergenti e una tazza di acqua distillata. Chiudiamo il sacchetto e scuotiamolo bene. Lasciamo riposare per un’ora e mettiamo il sacchetto nell’asciugatrice. Facciamolo asciugare per 20 minuti a calore elevato. Le nostre lenzuola saranno pulite come dopo un viaggio in tintoria!

Lavare in acqua calda con detersivo

Ci sono molti articoli che suggeriscono che il lavaggio in acqua fredda manterrà le lenzuola pulite. In realtà, il lavaggio in acqua calda o tiepida è migliore perché uccide più germi e batteri. Esistono molti detersivi in commercio ma è sempre meglio usare un detergente neutro. Se abbiamo la pelle sensibile meglio utilizzare il classico sapone di Marsiglia. Aggiungiamo una tazza di detersivo per ogni mezzo chilo di bucato. Laviamo le lenzuola insieme ad altri tessuti come vestiti, asciugamani o copriletto. Possiamo anche aggiungere una tazza di aceto alla lavatrice per rendere le lenzuola più fresche e igienizzate.

Igienizzare con la candeggina

Se vogliamo igienizzare le lenzuola bianche e non sono troppo sporche, possiamo aggiungere la candeggina alla lavatrice. Basterà una tazza di candeggina alla lavatrice senza aggiungere altro detersivo. Laviamo le lenzuola in acqua calda e poi lasciamole asciugare all’aria. Non dobbiamo usare l’asciugatrice poiché il calore farebbe evaporare la candeggina.