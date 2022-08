Il comportamento sociale, almeno quello più diffuso ci porta sopratutto ad essere accettati dai nostri simili o comunque essere considerati non eccessivamente detestabili. Questo tuttavia non è sempre semplice, sia perchè alcuni contesti umani sono estremamente ingiusti e classisti ma anche perchè a volte i nostri sforzi per adattarci alle situazioni umane non sono mai abbastanza. Però esistono personalità che non si fanno problemi ad apparire detestabili, fastidiose, e generalmente non interessate a non essere un peso per le persone che conoscono. Ecco i segni più detestabili secondo lo zodiaco.

Ecco i 3 segni più detestabili dello zodiaco. Difficile sopportarli!

Scorpione

Affascinanti ma anche pungenti e fastidiosi, gli Scorpione sanno assolutamente di essere percepiti da almeno metà delle persone che li conoscono in questa maniera, ma questo non li porta minimamente a cambiare atteggiamento, anzi. Lo Scorpione “tipo” è fermamente convinto sull’applicazione dell’atteggiamento rude e diretto verso chi non è daccordo con le sue azioni e parole. Quindi se da fastidio a qualcuno, per Scorpione è una sorta di riconoscimento personale.

Vergine

Non troppo diverso dallo Scorpione sotto vari punti di vista, ma Vergine spesso non si degna neanche di dare retta a determinate categorie di persone. Sta generalmente in disparte e bada molto a “pontificare” la vita altrui ma non in modo diretto, quanto trasversale e indiretto. E’ questa metodologia che appare come “poco onesta” e sincera da parte dei nati sotto il segno della Vergine, che vuole criticare ma senza assumersi la responsabilità.

Gemelli

Non ama assolutamente essere considerato “detestabile” ma è difficile avere a che fare con uno di loro senza arrabbiarsi a tratti. Questo perchè non sembra volersi migliorare e molta della propria concezione di comportamento umano sembra essere molto basilare. Spesso fa gaffes evitabili e la sua incoerenza mette a dura prova tutti.