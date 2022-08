Esistono personalità fortemente accentrative tra le innumerevoli categorie umane, ma quelle più “utili” ed affidabili spesso sono quelle che si comportano meglio nei contesti critici. Sul lavoro, ma anche in amore ed in generale nei contesti sociali, una capacità di adattarsi ai contesti pur restando coerenti con loro stessi porta queste personalità ad essere bravissime a risolvere i problemi, sia i propri che quelli altrui. Lo zodiaco “mette da parte” questi segni, che sono in effetti spesso associati a individui dal grande potere accentrativo. Quali sono i segni che risolvono problemi?

Ecco i segni che “risolvono problemi”. Li conosci?

Gemelli

Strano a dirsi (per alcuni) ma Gemelli pur essendo apparentemente distaccati e lontani dai problemi più pratici, sono particolarmente ricettivi ed altrettanto abili a mettere insieme i vari “pezzi del puzzle” quando si manifesta la necessità di spremere le meningi. Tuttavia per rendere Gemelli efficace non bisogna assolutamente criticarlo o metterne in dubbio le capacità.

Bilancia

La forza del Bilancia è radicata in quella che lo porta ad estraniarsi dal contesto problematico in questione, così da riuscire a capire senza troppe influenze cosa funziona e cosa no. Sono particolarmente bravi a gestire le criticità che non lo toccano direttamente, quindi è normale percepirli come distaccati.

Scorpione

Scorpione è un segno logico e razionale ma allo stesso tempo è dotato di empatia e sensibilità sufficiente per porsi in una condizione di vantaggio in quasi tutte le situazioni. Unico appunto, ha la tendenza a sopravvalutare le proprie capacità di multitasking, ossia portato dall’ottimismo, vuole fare tutto.