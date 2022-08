Approcciarsi alla vita ci mette davanti con una certa frequenza al proprio senso di responsabilità, caratteristica che più di altre definisce l’efficacia di una persona nell’intraprendere relazioni personali oltre che professionali, ed una persona sufficientemente caparbia ed intelligente riesce a “far propri” concetti ed insegnamenti sopratutto da individui che risultano essere naturalmente istruttive, ossia capaci di portare un ragionamento e migliorarlo in maniera molto naturale. Si tratta in sostanza delle personalità o segni che avremmo voluto come insegnante a scuola. Ecco i segni più istruttivi dello zodiaco.

Ecco i segni istruttivi secondo lo zodiaco. Si impara tantissimo da loro!

Acquario

E’ molto comunicativo, sia a parole ma anche e sopratutto nei comportamenti, ed è dotato di una personalità divisiva, tra chi considera Acquario una sorta di “cane sciolto”, quasi fosse un anarchico concettuale e chi li considera geniali. Ma c’è sempre molto da imparare da loro, indifferentemente dalla loro saggezza vera e propria.

Vergine

Vergine sembra essere “nato imparato”, anche se non è così, e anche se sembra un segno abbastanza “chiuso” e criptico, con il tempo è naturalmente portato a migliorare se estesso e gli altri. Basta ascoltare il suo pensiero per avere un’idea coerente, non necessariamente convidisible ma istruttiva senza dubbio, per apprendere qualcosa.

Gemelli

Ascoltare o seguire un Gemelli spesso significa ascoltare due persone distinte. E’ difficile comprendere realmente quale delle due (o addirittura di più) personalità evidenziate da Gemelli rappresenti quella vera, ma ciò che è sicuro è che la quantità di cose che ha per la testa potrebbe riempire più di qualche libro.