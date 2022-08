Ecco perché dovresti subito piantare un albero di gelsi: non lo sapeva nessuno

Pianta antismog, officinale che produce frutti deliziosi. Per questi e altri motivi dovresti piantare subito un albero di gelso in giardino. Già conosciuto e apprezzato dagli antichi Greci per i quali il gelso era simbolo di passione e intelligenza. È un albero davvero semplice da coltivare che ha bisogno di poche attenzioni, come una giusta esposizione al sole, lontano dalle correnti d’aria.

Piantare un albero di gelso: ecco perché farlo

In passato l’albero di gelso era particolarmente apprezzato, soprattutto per via dell’allevamento dei bachi da seta. Oggi è un albero da frutto considerato ingiustamente di “serie B”, senza conoscerne a fondo le sue qualità. Appartenente alla famiglia delle Moracee, il gelso può essere nero o bianco, a seconda dei tipi di frutti che produce.

Si tratta di una pianta ornamentale molto gradevole, robusta e incredibilmente longeva. La sua chioma mantiene una forma a globo armoniosa senza bisogno di interventi di potatura. Le foglie cadono con i primi freddi per tornare con l’arrivo della primavera successiva. Le radici dell ‘albero di gelso sono così sviluppate da rendere la pianta molto resistente agli agenti atmosferici e a periodi di siccità.

Il gelso regala fioriture discrete; è autofertile, basta un solo esemplare per produrre altri frutti. La sua impollinazione avviene grazie al vento. I frutti sono piccoli, dolci e gustosi, soprattutto quelli prodotti dal gelso nero. Le more bianche sono meno dolci e succulenti.

Albero di gelso: un antismog naturale

Non tutti sanno che il gelso è un vero e proprio antismog naturale. Le sue foglie riescono a catturare buone quantità di anidride carbonica, cloro, monossido di carbonio, anidride solforosa e acido fluoridrico. L’apparato radicale può assorbire molte sostanze inquinanti presenti nel suolo. Ecco perché è la pianta ideale da piantare in città o nei dintorni di fabbriche e industrie.

Le proprietà officinali dell’albero di gelso

Foglie, frutti, radici e corteccia possono essere utilizzate in fitoterapia grazie alle loro sorprendenti proprietà curative. L’albero di gelso nero può combattere i problemi di stipsi, ha proprietà lenitive, rinfrescanti, decongestionanti e toniche. La sua corteccia può essere usata per preparare decotti lassativi. Le foglie hanno proprietà diuretiche.

Il gelso nero è un prodigioso disintossicante e antibiotico naturale. L’albero di gelso bianco ha, soprattutto, proprietà lassative e diuretiche, ottimo per disintossicare l’organismo. Ma la proprietà più cruciale del gelso è quella ipoglicemizzante, di abbassare cioè la glicemia. Una qualità talmente importante che è sottoposta ancora a diversi studi scientifici.