Il concetto di “forza” caratteriale solitamente fa riferimento alla capacità di mantenere il controllo in ogni contesto, per quanto problematico questo possa diventare. Sopratutto nell’ambito maschile “tradizionale”, gli uomini sono spesso portati a seguire un concetto che li “forza” ad apparire come senza paura o comunque in enorme controllo della situazione. Questo viene solitamente evidenziato dalla stabilità del proprio carattere, anche perchè siamo abituati a percepire la calma e la compostezza come un segno di forza. Ma esistono effettivamente uomini che sembrano impossibili da far “crollare” emotivamente per quanto sono stabili. Eccoli!

Gli uomini più stabili secondo lo zodiaco, li conosci? Sono questi!

Leone

“Si piega ma non si spezza” sembra essere una definizione particolarmente attinente al Leone, che nella controparte maschile sembra essere particolarmente resistente allo stress e in generale alle situazioni pericolose, effetti inclusi. Non prova neanche ad “evitare” i problemi, semplicemente fa si che questi non destino particolare preoccupazione e “tira avanti”.

Scorpione

Decisamente più portato al controllo in maniera non naturale l’uomo Scorpione che ama avere tutto sotto controllo, e pur essendo un segno sensibile, per lui non è un problema affrontare i problemi a testa alta. E’ naturalmente portato a “posizionarsi” nella maniera migliore a seconda delle situazioni.

Cancro

Apparentemente è un “debole”, nel senso che sembra “crollare” molto facilmente di fronte alle delusioni, sopratutto amorose. Ma Cancro sa benissimo come reagire, e come uscire più forte dalle situazioni problematiche. Paradossalmente esce fortificato dalle esperienze negative molto più che da quelle positive, anche se non sembra così.