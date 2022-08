Alcune persone sono decisamente trasparenti nell’ambito della comprensione umana ma per tantissimi altri la situazione è molto differente e complessa. Se per tanti fare i “misteriosi” costituisce una potente arma seduttiva, che porta una sorta di curiosità da parte delle altre persone, per altri invece la situazione è meno “consapevole” e gestibile. Almeno una volta nella nostra vita con tutta probabilità abbiamo avuto a che fare con qualcuno che era praticamente incomprensibile non tanto nelle parole ma nelle azioni, dei veri enigmi viventi. Si può essere incomprensibili in vari modi, ecco quali sono i segni che meritano questa nomenclatura.

I segni incomprensibili, secondo lo zodiaco sono sopratutto questi

Gemelli

Non stupisce vederli in lista, anzi, sarrebbe stato strano non trovarceli. Gemelli è un profilo non così umorale, ma che viene condizionato dalla situazione in modo molto maggiore rispetto alla media percepita. E’ come se avesse due o più personalità, e l’incoerenza di cui è vittima tende a renderlo incomprensibile anche da parte di chi lo conosce bene.

Acquario

Acquario non riesce ad essere sempre quello che vuole e sopratutto soffre per una sorta di incompatibilità con tantissimi contesti umani. Risulta essere molto efficente solo a tratti, in quanto è dotato di abnegazione sopratutto in alcuni contesti alla volta. E’ difficile capire dove vuole andare a parare.

Pesci

Freddamente Pesci ha le idee chiare, ma deve confrontarsi praticamente ogni giorno con una serie di dinamiche che lo confondono e che rendono il suo modus operandi confuso anche per se stesso, figurarsi per le altre persone.