La migliore acqua minerale dovrebbe avere questi valori: ecco quali

La migliore acqua minerale è quella che presenta dei valori nutrizionali specifici, i quali devono avere un residuo fisso basso e poco sodio. L’acqua è probabilmente il nutriente più incompreso e sottovalutato. In un mondo ossessionato dalla riduzione del contenuto di grassi negli alimenti e dalla promozione dei “benefici” delle diete a basso contenuto di carboidrati, gli alimenti ricchi di acqua sono stati trascurati.

In realtà, l’acqua è il nutriente più importante per la sopravvivenza umana, in quanto costituisce circa il 60% del nostro peso corporeo e quasi il 70% del nostro cervello. L’acqua è inoltre essenziale per digerire gli alimenti, trasportare le sostanze nutritive nel corpo, mantenere la pelle idratata, eliminare le tossine dall’organismo e mantenere in salute le articolazioni.

L’acqua è un’ottima fonte di calorie e carboidrati, il che la rende una scelta ideale per chi desidera perdere peso o seguire una dieta a basso contenuto di carboidrati.

Le migliori fonti

L’acqua è spesso definita “vita”, poiché più della metà del corpo umano è costituito da acqua e il nostro organismo può sopravvivere per diverse settimane senza cibo ma solo per pochi giorni senza acqua. Sebbene la migliore fonte d’acqua sia il rubinetto, è possibile accedere a una serie di altre opzioni più salutari e rispettose dell’ambiente.

Le migliori fonti di acqua sono l’acqua minerale, l’acqua di sorgente e l’acqua filtrata. L’acqua del rubinetto può essere una buona scelta, ma solo se è di alta qualità, filtrata e trattata con raggi UV per rimuovere batteri e virus. Se avete problemi di salute o di gusto con l’acqua del rubinetto o volete ridurre l’impatto ambientale, l’acqua filtrata è la scelta migliore. È possibile scegliere tra diversi sistemi di filtraggio, tra cui filtri da banco, filtri a caraffa o sistemi a bottiglia da portare con sé.

L’acqua è la chiave della salute, poiché è coinvolta in tutte le reazioni chimiche che avvengono nel corpo. Trasporta sostanze nutritive, ossigeno e ormoni all’interno dell’organismo e rimuove rifiuti e tossine. Diversi studi hanno dimostrato che bere più acqua (cioè 2 litri o 8 bicchieri al giorno) può abbassare la pressione sanguigna, ridurre il rischio di malattie cardiache e calcoli renali, aumentare l’energia, ridurre il mal di testa e persino aiutare a perdere peso.

Qual è la migliore acqua minerale?

L’acqua minerale proviene da una fonte naturale ed è quindi ricca di minerali. È la scelta migliore per la salute e l’idratazione, poiché contiene un’elevata quantità di calcio, magnesio e potassio. L’acqua di sorgente proviene da una fonte sotterranea ed è meno regolamentata dell’acqua minerale, in quanto contiene meno minerali. Tuttavia, contiene una quantità ragionevole di calcio e magnesio, oltre ad altri minerali. La rete domestica di acqua filtrata viene trattata con un filtro per rimuovere contaminanti, sostanze chimiche e batteri. Ha un sapore neutro ed è una fonte d’acqua ideale per chi si preoccupa della propria salute.

I migliori valori nutrizionali sono quelli che hanno un basso residuo fisso e una presenza bassa di sodio. Il residuo fisso è la quantità di minerali che introduciamo nel nostro corpo che deve essere sempre moderata.