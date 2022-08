I costumi da bagno rappresentano l’abbigliamento tipico dell’estate, anzi più nello specifico della spensieratezza estiva, in quanto costituisce il vestiario “tipo” quando ci rechiamo in spiaggia, in piscina o in qualsiasi altro contesto dove ci aspettiamo di andare incontro a situazioni “bagnate”. Infatti i costumi da bagno moderni sono realizzati sopratutto in fibre sintetiche che hanno anche la capacità di disperdere rapidamente l’acqua così da evitare il fastidio sulla pelle dell’effetto umido. Se la maggior parte di noi non si pone particolari problemi nel lavare i costumi da bagno in un modo tradizionale, ad esempio utilizzando semplicemente la lavatrice, in realtà sarebbe più saggio lavarli sempre a mano. Ma come fare?

Lava a mano i tuoi costumi in questo modo: ecco perchè ti conviene

Questo sopratutto perchè non tutti i costumi sono uguali, e anche in virtù del loro “compito” che è quello di assorbire e disperdere umidità, i costumi da bagno sono portati a subire diverse condizioni di stress. Salsedine , sabbia, magari cloro dalla piscina, sono tutti elementi che rendono consigliabile il lavaggio a mano, anche e sopratutto se i costumi sono dotati di imbottitura.

In genere è sufficiente riempire un catino di acqua tiepida e utilizzare una dose discreta di detersivo per il lavaggio a mano per i capi delicati. Per rimuovere ogni sostanza “estranea” in genere è sufficiente “massaggiare” con delicatezza il costume dopodichè va lasciato in ammollo per circa 40-50 minuti e risciacquarlo con abbondante acqua, prima di lasciarlo asciugare al sole.

Se sono presenti macchie o aloni causati dalla crema solare è saggio pretrattare le parti interessate con una soluzione semplice da realizzare, formata da mezza tazza di acqua e un quarto di tazza di sapone di Marsiglia, che andrà delicatamente strofinata direttamente sulle parti interessate.

Se è presente la sabbia, in genere è sufficiente agitare il costume durante il risciacquo prima di lavarlo, altrimenti è necessario fare ricorso ad un aspirapolvere oppure inserire il costume “incriminato” all’interno di un sacchetto contentente del bicarbonato di sodio, che andrà agitato per alcuni minuti così da separare la sabbia dal costume.