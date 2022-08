Notte di Ferragosto: ecco i luoghi più suggestivi siciliani dove andare

La notte di ferragosto è una delle notti, insieme a quella di San Lorenzo, più attesa per tutto l’anno. Dopo l’emergenza sanitaria, la voglia di trascorrere questa serata in piacevole compagnia è una delle cose che tutti aspettano. Se sei in Sicilia, ecco dove puoi andare per passare la notte di ferragosto!

Addio al ferragosto in Spiaggia

A Palermo, durante una riunione per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono state messe a punto diverse misure a riguardo. Per prima cosa saranno potenziati i controlli, con il conseguente raddoppiamento del numero delle pattuglie della polizia stradale. Il sindaco di Bagheria, ha già firmato apposite ordinanze volte a vietare falò, oltre che il montaggio di tende lungo il litorale di Aspra durante la giornata di Ferragosto. Anche per Agrigento e provincia sono già state prese misure di prevenzione. Vietando l’utilizzo di tende e serate attorno ad un falò in spiaggia.

Ferragosto a Palermo

Il capoluogo siciliano, Palermo, è una città ricca di vita e di movimento. Si tratta di una città dove le cose da fare non mancano mai, soprattutto per il 15 agosto. Si può scegliere se passeggiare per i vicoli e le piazze del centro storico, scoprendo tutte le meraviglie che questa città propone e gustando dell’ottimo cibo tipico siciliano o, se il caldo è troppo pesante, optare per una giornata a mare. Palermo offre splendide spiagge come Mondello, Cefalù, Terrasini, Ficarazzi, Sferracavallo e moltissime altre ancora.

Un ferragosto a Siracusa e dintorni

Siracusa è una città metropolitana situata in Sicilia Orientale. Il posto offre un’ampia gamma di attrazioni sia per chi vuole visitare il centro storico sia per chi vuole rilassarsi. A Ferragosto, inoltre, vi sono molti eventi nella provincia siracusana. Per esempio, a Palazzolo Acreide vi è la Festa di San Sebastiano, una celebrazione che dura circa 10 giorni e, inoltre, a Siracusa si tiene la Festa del Mare e la Regata dell’Assunta. Si tratta di una festa molto importante per la Sicilia, grazie al suo essere molto legata alla tradizione e al folklore. In aggiunta, in questo periodo si svolge anche l’Ortigia Film Festival, uno dei più importanti festival cinematografici del Mediterraneo. Ortigia è anche famosa per le sue meravigliose acque e grotte marine, ideali per trascorrere la giornata di ferragosto.

Catania e le feste medievali

Catania è una delle città più affascinanti e piene di vita del sud italia: trovare qualcosa da fare per ferragosto, di conseguenza, è più che possibile. Il 15 Agosto, a Catania, si tengono le cosiddette feste medievali: si tratta di un evento organizzato nel centro della città, dove vengono allestite delle vere e proprie scenografie di stampo medievale, talmente realistiche da far immergere i visitatori nella realtà e nella vita di questi anni, tra danze e banchetti. L’evento offre una serie di attività, come anche giochi con giullari, suonatori e streghe. Se si volesse trascorrere un ferragosto guidati dall’avventura, è possibile fare un tour dell’Etna o visitare Taormina e le Gole dell’Alcantara o ancora fare un’escursione sulle isole Ciclopi. Si tratti di luoghi che nella loro naturalezza offrono splendidi e magici paesaggi.