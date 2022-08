Oroscopo domani Paolo Fox, 15 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, lunedì 15 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 15 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un Ferragosto che potrebbe riservarti qualche piacevole sorpresa. Nelle prossime ore il Sole e Venere saranno nel tuo segno, Giove e la Luna nel cielo dell’amico Ariete. Chissà che non ti arrivi anche una buona idea o una notizia entusiasmante!

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani per fortuna ti libererai della Luna in opposizione e potrai recuperare un po’ di serenità in più. Il Ferragosto si prospetta piacevole, ma evita le situazioni troppo stressanti, specie se nel weekend scorso non sei stato bene. Cautela nel rapporto di coppia.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai trascorrere un Ferragosto con la Luna in opposizione. Si prospetta una giornata piuttosto faticosa: meglio usare la massima cautela, se non vorrai trovarti a discutere con il partner. L’ideale sarebbe programma qualcosa di rilassante, insieme a chi ti fa stare bene.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani si preannuncia un Ferragosto piuttosto tranquillo, ma tu dovrai evitare di farti prendere dall’agitazione. Sono stelle che invitano al relax, soprattutto nel rapporto di coppia. Da quando Venere è diventata contraria il rischio di discussioni in amore o in famiglia è dietro l’angolo.