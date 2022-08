Le persiane costituiscono una forma di infisso esterno, concepito con il principale scopo di offrire una forma di copertura dalle intemperie e sopratutto dall’azione dei raggi solari, e costituisce da diversi secoli una forma di standard anche estetico per diverse zone del mondo, come anche tutto il contesto mediterraneo. Il termine “tradisce” origini mediorientali solo nel nome, in quanto la persiana “moderna” è abbastanza diversa dalle tipolgie di infissi sviluppati in anticità in quella che era la Persia. Le persiane sono divenute molto comuni in Europa, Italia compresa a partire dal Settecento, e dalla struttura in legno originaria, queste imposte si sono diffuse nel corso del tempo anche in materiali “moderni” come il PVC. Le abitazioni più caratteristiche tuttavia sono solitamente dotate di persiane antiche, generalmente in legno, e queste vanno lavate in maniera precisa per evitare di rovinarle.

Il nemico principale delle persiane è la polvere, e data la loro struttura e forma, può essere decisamente difficile togliere la polvere dagli inserti. E’ importante spolverare almeno una volta ogni 10 giorni le persiane, sopratutto se sono poste in un luogo particolarmente affollato, pieno di polvere e/o smog. Consigliabile utilizzare uno spolverino o anche uno dei panni cattura polvere oggi piuttosto diffusi. Il legno è sicuramente d’impatto ma se non spolverato abbastanza spesso tende ad assorbire la polvere, ecco perchè è opportuno essere costanti. Ottimo anche l’utilizzo di aspirapolveri muniti dell’apposito utensile per le persiane.

Persiane antiche? Ecco come lavarle in modo delicato e naturale

Più raro ma comunque importante deve essere il lavaggio delle persiane antiche che deve essere effettuato almeno una volta ogni 2 mesi, utilizzando prodotti specifici per il legno, ma anche una soluzione composta da sapone per i piatti e acqua tiepida è sufficiente. Se la polvere è oramai “penetrata” all’interno del legno possiamo utilizzare anche uno spazzolino non troppo duro per rimuoverla.

Dopo aver concluso l’opera detergente, le persiane vanno riscacquate con abbondante acqua e asciugate con un panno in microfibra. Se non sono verniciate, è consigliabile a cadenza regolare di utilizzare dell’olio paglierino per nutrire il legno.