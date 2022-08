Queste 5 piante sono anti inquinamento per eccellenza: ecco quali

Esistono 5 piante che eliminano l’inquinamento e gli agenti patogeni presenti nella nostra abitazione e negli ambienti domestici. Se abbiamo seguito le notizie relative all’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull’ambiente, sappiamo quanto la situazione sia grave. La crescente consapevolezza delle minacce poste dall’aria inquinata ha portato a una maggiore attenzione al fine di trovare modi per combattere questo problema.

Uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblicato l’anno scorso ha rivelato che l’inquinamento atmosferico è responsabile della morte di oltre 11 milioni di persone ogni anno, diventando la quinta causa di morte a livello mondiale. In risposta a questi risultati preoccupanti, alcuni individui si sono impegnati a combattere questa minaccia in modi creativi. Uno di questi è quello di piantare piante anti-inquinamento in casa o in ufficio per purificare l’aria intorno a noi.

Tra le tante, abbiamo rilevato 5 piante anti-inquinamento per eccellenza. Non solo aiutano a purificare l’aria in casa, ma fungono anche da arredamento naturale. Inoltre, queste piante non hanno grandi esigenze e sono piuttosto resistenti. Ciò che può causare loro dei problemi sono gli sbalzi di temperatura, quindi evitiamo di raffreddare o riscaldare troppo gli ambienti casalinghi.

Che cos’è l’inquinamento atmosferico?

L’inquinamento atmosferico è l’introduzione di contaminanti nell’atmosfera che ne alterano l’equilibrio naturale. Questi contaminanti possono essere composti chimici, materiali radioattivi o una miscela di entrambi. L’inquinamento atmosferico è spesso causato dalla combustione di combustibili fossili come carbone, petrolio e gas naturale, che produce sostanze chimiche nocive come sottoprodotti.

Alcuni di questi inquinanti nocivi includono anidride carbonica, ossidi di azoto, anidride solforosa, ozono e particolato. L’inquinamento atmosferico rappresenta un rischio significativo per la salute umana e per l’ambiente. Può causare una serie di problemi di salute, tra cui il cancro ai polmoni, l’asma, le malattie cardiovascolari e il diabete. L’inquinamento atmosferico può anche contribuire al cambiamento climatico e avere un impatto negativo sull’ambiente.

A soffrirne maggiormente sono gli abitanti delle città soprattutto se le finestre di casa si affacciano su strade ad alta densità di traffico. Le particelle inquinanti sono piuttosto sottili e riescono a infiltrarsi all’interno della nostra abitazione. Tenere le finestre chiuse non è sempre possibile però possiamo contrastare gli effetti nocivi dotandoci di alleati come le piante in grado di disgregare queste particelle, assorbirle e renderle innocue.

5 piante per combattere l’inquinamento

Il bambù è famoso per la sua capacità di purificare l’aria. È in grado di assorbire anidride carbonica, metano e altre sostanze nocive. Inoltre, è una delle piante a crescita più rapida, il che significa che potremo godere dei suoi benefici anti-inquinamento in breve tempo. Il pungitopo è una pianta ornamentale molto amata per le sue doti purificatrici.

La palma a ventaglio indiana è una buona scelta per gli ambienti interni grazie alla sua capacità di eliminare la formaldeide dall’aria. La zucca di serpente è un rampicante in grado di ridurre il benzene, la formaldeide e il monossido di carbonio. La Beaucarnea recurvata è particolarmente utile per rimuovere le sostanze chimiche e i metalli pesanti dall’aria nonché le particelle di fumo utile per chi ama le bionde.