L’invidia è in tutti i casi un sentimento moralmente concepito e percepito come “negativo”, visto che risulta addririttura tra i famosi “vizi capitali”. Si tratta, com’è noto, di una forma di malanimo provocato dalla constatazione dell’altrui prosperità, benessere, o felicità, anche se questa persona che è il “bersaglio” della nostra invidia magari non è realmente “degna” di essere invidiata. Ma il vero invidioso lo è in quasi tutti i casi e dimostra una certa antipatia generica verso le persone pur senza una reale motivazione ma solo per questo motivo. Eppure ci sono personalità, donne in questo caso, che non è strano provare ammirazione ed invidia. Ecco le donne più invidiate dello zodiaco.

Queste sono le donne più invidiate dello zodiaco. Le conosci?

Vergine

La donna Vergine ha tantissime capacità e anche se non è tra le personalità più felici in assoluto suscita invidia perchè apparentemente sembra essere in grado di mantenere una grande calma e capacità di concentrazione anche a fronte di situazioni difficili. Non è realmente così, ma è sicuramente vero che le nate sotto questo segno sono bravissime a mantenere il controllo.

Acquario

Non è una “donna di successo”, nel senso professionale, ma ha tantissime amiche ed in generale riesce ad avere un rapporto sereno con la maggior parte delle persone che conosce. Questo senza apparire innaturale o poco autentica.

Ariete

Sempre molto sicura di se, la donna Ariete è pronta a mettersi in gioco in quasi ogni momento, a prescindere dalla situazione, e dalla difficoltà della stessa. E’ questa sicurezza che sembra fuoriuscire naturalmente dalla personalità a renderla invidiata.