E’ inevitabile che fin dall’infanzia non siamo tutti uguali, sia nelle capacità pratiche che quelle legate ai contesti sociali. Se esistono persone dotate di un carisma sopra la media, e che hanno quindi la dote di riuscire a farsi ascoltare, non sempre queste si ritrovano ad occupare posizioni di rilievo e controllo. Almeno una volta nella vita abbiamo incontrato qualcuno che magari pur senza “farlo apposta” dimostra di avere un’attitudine al comando decisamente importante, frutto di azioni e parole che lo portano in una condizione di evidenza. Ecco secondo lo zodiaco quali sono i segni con l’attitudine al comando!

Questi segni zodiacali hanno l’attitudine del comando. Ci sei anche tu?

Leone

Leone non ha una raffinata strategia o discorsi motivazionali particolaramente profondi ed impattanti, ma “fa presa” perchè espone i propri concetti in maniera semplice, chiara e diretta. Inevitabilmente questo porta ad amare oppure detestare, ma in tutti i casi Leone riesce a farsi seguire.

Ariete

Si riconosce abilita da leadership ma non è sempre così infatti avere l’attitudine al comando significa saper prendere decisioni e non per forza questo è scaturito da un potere “magnetico”. Ariete è un segno che va sempre al punto e ottiene risultati, quindi non sarà un “capo magnanimo” ma sa perfettamente come essere efficiente.

Scorpione

Simile l’atteggiamento dello Scorpione che non ama sempre rivestire posizioni di vertice perchè odia le critiche eppure è sufficientemente equilibrato e razionale da portare i risultati “a casa”. Scorpione però non tollera modi di fare differenti da quello proprio. E’ questo il suo principale difetto, ma il proprio modus operandi è efficace.