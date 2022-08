Le formiche, piccoli insetti innocui che però possono portare dei disagi domestici specialmente se in grande misura. Di solito, le formiche invadono casa perché attratte da avanzi di cibo o briciole. Per questo possiamo vederle facilmente in cucina o in diversi ambienti in cui vengono mantenuti o consumati alimenti.

Se le risorse sono soddisfacenti si verifica una vera e propria invasione di questi piccoli animaletti in casa che si sposteranno in gruppo, spesso in fila indiana. In alcuni casi potremmo anche avere a che fare con le formiche con le ali, cioè quelle indirizzatealla riproduzione. In genere fanno visita alle case a partire dalla primavera, quando vanno fuori dai loro nidi in cui si riparano durante i mesi freddi. Se invece si vedono formiche in casa d’inverno, può darsi che il loro riparo si trovi in casa. Lottare con le formiche è piuttosto difficile: si tratta di insetti intelligenti, in grado di ingegnarsi non poco per riuscire a raggiungere le risorse di cui hanno necessità.

Ti potrebbe interessare: Ecco come igienizzare le lenzuola dopo averle lavate

Bisogna però dire che se questi insetti scomparissero, i danni sull’ambiente sarebbero parecchio gravi. Invece che agire con prodotti per abbatterle (dannosi anche con l’ambiente) o con insetticidi naturali, sperimentiamo un approccio più sostenibile con l’ausilio di qualche soluzione naturale. Vediamo quali sono i più comuni metodi naturali per allontanarle.

Soluzione fai da te contro le formiche: ecco il trucco geniale

Un repellente naturale per formiche è l’aceto. Basta scioglierlo in acqua in uno spruzzino e distribuirlo nei luoghi viaggiati da questi piccoli e laboriosi insetti. Oltre a spruzzarlo nei punti strategici, l’aceto può essere impiegato anche per tenere disinfettati gli ambienti della casa, specialmente la cucina e la dispensa.

Per rimuoverle sono molto efficienti anche gli oli essenziali, che possono essere utilizzati da soli o mescolati al bicarbonato di sodio. Tra gli oli essenziali più consigliati per allontanare le formiche rammentiamo l’olio essenziale di menta piperita. Infine, il succo di limone può essere applicato come alternativa all’aceto contro le formiche.

Si ottiene schiacciando i limoni e diluendolo in acqua per poi spruzzarlo lungo i percorsi prediletti di questi animaletti o come detergente sui piani lavabili della cucina su cui si vedono spesso gli insetti. Ecco dunque i migliori metodi naturali contro le formiche.