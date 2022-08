Agosto è un ottimo periodo per moltiplicare le piante impiegando talee tenere. In tale mese ricominciano a crescere, e il clima più mite facilita l’attecchimento. In terrazza non trascurate l’annaffiatura e le concimazioni del momento, che le piante sono in pieno progresso.

Le talee erbacee sono attuate con rametti verdi che mostrano solo gemme e boccioli: solitamente radicano con più grande successo rispetto alle altre, ma si possono detrarre solo a primavera.

Talee di agosto: ecco quelle che crescono più velocemente

In estate le piante sono nel momento della loro energia vegetativa, non mostrano solo gemme e boccioli ma foglie e rami fioriti, che ridaranno vita a talee di tipo semi legnoso. Con l’autunno, quando la corteccia sarà maturata si parlerà invece di talee legnose.

In questo periodo dell’anno si può moltiplicare anche il trachelospermum jasminoides, più normalmente chiamato “falso gelsomino”, rampicante molto sparso perché rustico e semplice da coltivare. La pianta genera copiose macchie di vegetazione grazie alle sue eleganti foglie coriacee di un verde intenso, e in agosto crea una cascata di fiori bianchi profumati.

La moltiplicazione del falso gelsomino si realizza detraendo talee lunghe circa 15cm dai germogli laterali delle piante adulte. Si compie il taglio obliquo per avere una più grande superficie valida per la radicazione. Dopo aver rimosso le foglie poste più in basso, le talee devono essere collocate in un contenitore (cassetta oppure vaso), con una miscela fatta da torba e sabbia in parti uguali, rivestire il contenitore con un foglio di plastica trasparente e sistemare in una posizione fresca.

Conservare il terriccio sempre umido impiegando acqua a temperatura ambiente, se possibile non calcarea. Levare la plastica regolarmente per togliere la condensa e per verificare l’umidità giusta. Vi sono altre 300 varietà di gelsomini, diversi profumati e altri meno, alcuni sempreverdi, e altri spoglianti: sono piante rampicanti o arbustive. La fioritura accade normalmente nel periodo primaverile/estivo.

Realizzando queste talee si può risparmiare nell’acquisto delle piantine ma specialmente si ha un’immensa gioia nell’osservare le piante svilupparsi e crescere grazie al nostro lavoro, una soddisfazione che va al di là del semplice trapianto. Ecco dunque le migliori talee di agosto, se seguirete i nostri passaggi avrete risultati veloci ed efficienti in pochissimo tempo.