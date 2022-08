La cattiva circolazione è un impedimento che potrebbe frenare la buona salute sia fisica che psicologica. Tale problema sarebbe molto frequente negli arti inferiori del corpo. Sentire le gambe pesanti non è bello e la sensazione potrebbe verificarsi in maggior misura con l’avanzare dell’età.

La cattiva circolazione del sangue non è una malattia a sé, ma può essere la manifestazione di un problema di salute più grande. Quasi ad originare una cattiva circolazione possono essere problemi alle arterie o alle vene. Un formicolio alle estremità e dolori articolari sono i segnali d’allarme più frequenti, ma diversi sintomi possono non venire immediatamente riconosciuti. Tra i sintomi più comuni possiamo trovare: Intorpidimento di mani e piedi con una percezione di formicolio.

Una sensazione di formicolio può essere originata dal fatto che il flusso di sangue viene intralciato e quindi non è in grado di arrivare alle estremità. Poi abbiamo la bassa temperatura di mani e piedi. Lo scarseggiante sbocco di sangue può originare mutamenti di temperatura della pelle e delle terminazioni nervose delle mani e dei piedi. Oggi però vedremo 4 esercizi che vi possono aiutare a riprendere una giusta circolazione.

4 esercizi per migliorare la circolazione: ecco cosa consiglia il medico

Cominciamo con il primo esercizio. Seduti sulla sedia alziamo ambedue le gambe simultaneamente. Stendiamole bene, evitando di flettere le ginocchia. Ora caliamo prima una gamba, poi l’altra, gradualmente e per diversi secondi. Eseguiamo dieci ripetizioni prima di passare al prossimo esercizio. Il secondo esercizio prevede: accomodiamoci sempre sulla sedia, posando il dorso allo schienale e rimanendo dritti col collo. Stendiamo una gamba e conserviamo la posizione per cinque secondi. Ripetiamo il movimento per trenta volte in totale, intervallando le gambe con degli scambi.

Come terzo esercizio: alziamoci in piedi e appoggiamo le mani sullo schienale della sedia. In alternativa, possiamo anche posarle ad un tavolo. Facciamo arrivare una gamba indietro, alzando i talloni per stirare i polpacci. Rimaniamo per una trentina di secondi, poi cambiamo gamba. Terminiamo l’esercizio rifacendo il movimento un paio di volte per lato. Infine, l’ultimo esercizio prevede: in modo affine a prima, rimaniamo in piedi e accostiamo nuovamente le mani allo schienale. Ci poniamo sulle punte dei piedi e vi restiamo per pochi secondi.

Nel frattempo compiamo dei respiri lenti e concentrati. Facciamo tre serie da quindici ripetizioni ognuna, riposando per un minuto tra una e l’altra. Ecco dunque quattro ottimi esercizi da fare per migliorare la circolazione.