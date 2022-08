Quello delle formiche è un problema che accomuna un po’ tutti. Questi insetti molto frequentemente giungono nelle case specialmente in estate, quando ricercano un posto benevolo per far sopravvivere la loro colonia e del cibo continuamente disponibile. Per questo le cucine sono il luogo che le formiche prediligono per le loro esplorazioni.

Quasi sempre le formiche penetrano nelle abitazioni passando da piccoli fori nei muri, da crepe o anche uscendo da travi di legno. Generano infatti i loro nidi proprio in tali spazi che poi lasciano quando devono ricercare del cibo. Non sempre, infatti, i pavimenti e le superfici della cucina sono lavati alla perfezione, ma le innocue tracce di cibo rimaste dal noi possono divenire una fonte di cibo per le formiche.

Una volta conosciuto qual è il punto da cui stanno penetrando le formiche, bisogna prendere alcune attenzioni che vi aiuteranno a risolvere il problema oppure a prevenirne l’arrivo.

Addio formiche se lavi il pavimento con questa soluzione fai da te

Verificate che sui muri della cucina non ci siano possibili aperture o crepe e in caso provvedete a chiuderle. Poi le tracce di cibo: briciole, bevande zuccherate e tracce di cibo, ecco cosa attira le formiche. Pulite sempre a fondo i pavimenti e le superfici dove cucini così da non lasciare alle formiche del cibo disponibile. Attenzione alle piante: diverse piante possono appoggiare la sopravvivenza delle formiche in casa o anche possono avere degli esemplari sul terriccio quando si acquistano.

Anche solo poche formiche possono poi riprodursi e stabilirsi in casa se trovano un ambiente benevolo, quindi il consiglio è quello di rimuoverle subito. Ma facciamo un passo indietro, torniamo alla pulizia dei pavimenti che tante volte è sottovalutata. Il consiglio è di usare una soluzione del tutto naturale e fai da te molto efficace per la pulizia dei pavimenti contro di esse. Sciacquare i pavimenti con acqua e aceto può divenire una mossa astuta, ma anche un buon detersivo fa la sua parte.

Nel momento in cui voleste utilizzare del sapone, mescolatelo con dell’acqua calda: trovate la colonia e i punti di accesso e questo rimedio naturale potrà aiutarvi a rimuoverle. Seguite i nostri passaggi e vi libererete presto di questo problema.