Il concetto di “scandaloso” è incredibilmente variabile e può indicare una sorta di limite della “decenza” che una volta oltrepassato rende per l’appunto scandalosi, almeno per un determinato contesto. In generale ha un significato paragonabile a “eccessivo”, ed è spesso utilizzato nell’ambito del pudore o della moralità. Ma ad esempio fa scandalo anche una persona che in maniera inaspettata si espone in atteggiamenti eccessivi, non necessariamente “senza volerlo”. Esistono persone che infatti sembrano scegliere di essere scandalosi. Ma quali sono i segni più scandalosi secondo lo zodiaco?

Attenzione ai segni più scandalosi dello zodiaco! Sono questi 3!

Ariete

Ariete è una personalità che sembra irresponsabile ma è semplicemente disinteressata riguardo le conseguenze delle proprie azioni. C’è una grande differenza ma forse è addirittura più scandaloso per questo motivo. Se deve fare o dire qualcosa di sconveniente, Ariete lo fa, e basta, senza tanti complimenti e senza troppi problemi.

Vergine

Non è uno scandaloso evidente, ma si rivela essere soprendentemente fermo sulle proprie considerazioni ed atteggiamenti, al punto da volerli rendere pubblici ed evidenti se messi alle strette. Vergine è un segno molto sicuro di se, o almeno è quello che vuole far capire. Quindi agisce in maniera molto decisa e non si fa problemi se deve suscitare scandalo.

Scorpione

E’ un segno teatrale anche se non si direbbe. Resta un selettivo quindi se deve far parlare di se sceglie sempre la vita più estrema, che non passa inosservata, in ogni caso. Uomini e donne che fanno parte di questo segno solitamente si esibiscono in prese di posizioni molto discutibili solo per il gusto di “apparire”.