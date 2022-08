Mantenere ordine nella propria vita risulta essere un concetto che fa parte di tantissimi insegnamenti, e fin da piccoli siamo abituati al senso di responsabilità, spesso imposto sia dalla scuola che dal nostro contesto familiare. Questo serve per “abituare” le giovani menti al concetto di responsabilità ma anche a quello di ottimizzazione. Esistono però persone che fin dall’infanzia per una forma di predisposizione caratteriale sono già “di base” molto ordinati, in alcuni casi portando il concetto di ordine all’eccesso, ed anche tra le donne esistono quelle incredibilmente ordinate. Quali sono, secondo lo zodiaco?

Conosci le donne più ordinate e rigorose di tutte? Lo dice lo zodiaco!

Vergine

La realtà della Vergine è che sarebbe disordinata ma è così rigorosa da imporsi un regime di ordine compulsivo che diventa spesso parte del carattere vero e proprio. Si tratta di una personalità estremamente rigorosa e spartana, che solo in rari casi “concepisce” il disordine come accettabile, ad esempio quando è molto stanca.

Capricorno

Capricorno invece “nasce” ordinata e vi resta per tutta la vita, anche senza una vera e propria educazione che imponga questo concetto. Diventa quasi ossessiva a tratti ma è anche quella più influente, positivamente, nei confronti delle persone che invece rappresentano l’antitesi dell’ordine.

Sagittario

La Sagittario ha un concetto di ordine molto personale, non tradizionale, ma riesce incredibilmente ad essere molto efficiente. Anche se una stanza sembra disordinata, la Sagittario riesce a trovare tutto, e guai a chi prova a modificare il suo modus operandi: diventa rapidamente nervosa e si sente quasi offesa.