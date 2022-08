Costumi mare: lavali con questi prodotti per non rovinarli

I costumi mare devono essere lavati in maniera delicata se vogliamo che resistano e non doverli cambiare ogni anno. La maggior parte dei costumi da bagno non può essere lavata in acqua calda, con candeggina o a secco come i normali indumenti poiché rischia di rovinarsi. Inoltre, con tutto il cloro e l’acqua salata che entrano in contatto con un costume da bagno, è meglio evitare di lavarlo con gli altri indumenti.

L’acqua calda, la candeggina e il lavaggio a secco sono tutti fattori che danneggiano il costume da bagno. La buona notizia è che esistono diversi modi per pulire il costume evitando questi rischi. Dopo ogni utilizzo, sciacquare il costume da bagno in acqua fredda per rimuovere il cloro e il sale e prevenire le macchie. I vacanzieri devono anche fare attenzione a non far penetrare la crema solare nel costume da bagno.

La crema solare provoca la rottura della fibre del tessuto del costume da bagno. Risciacquare il costume da bagno con acqua fredda e un detergente delicato favorisce la pulizia e la rimozione parziale dell’olio o della protezione solare. Se possibile, copriamo il costume mentre si asciuga dalla luce diretta del sole in quanto potrebbe sbiadire.

Come lavare i costumi mare nel modo giusto

Prima di lavare un costume da bagno, è necessario determinare il materiale di cui è fatto. I costumi da bagno sono fatti di diversi materiali, tra cui nylon, spandex e poliestere. Sapere di quali materiali è fatto il costume da bagno ci aiuterà a scegliere il metodo di lavaggio più appropriato. Controlliamo sempre all’interno dell’etichetta quali sono le indicazioni di lavaggio per avere un consiglio utile a non rovinare il capo.

I costumi da bagno sintetici possono essere lavati in acqua fredda. Utilizziamo un detergente delicato e una spazzola morbida per pulire il costume. Non usiamo l’acqua troppo calda perché i materiali sintetici non sopportano il calore elevato e rischiano di perdere la loro innata elasticità.

I costumi da bagno in cotone devono essere lavati anch’essi in acqua fredda e asciugati all’ombra. Il sole può sbiadire i costumi da bagno in cotone, quindi asciughiamoli lontano dalla luce diretta del sole. Se abbiamo dei costumi da bagno in seta, questi non devono essere lavati. Possiamo solo portarli in lavanderia per essere lavati a secco da un professionista.

I detersivi da utilizzare e cosa non fare mai

Mai lavare i costumi da bagno in lavatrice e mai utilizzare un detersivo aggressivo. Puliamo e igienizziamo i costumi da bagno in una bacinella con dell’acqua fredda. A questa aggiungiamo del sapone di Marsiglia e mezzo bicchiere di aceto bianco. Il sapone servirà a togliere lo sporco mentre l’aceto a igienizzare.

Non serve spazzolare troppo i capi. Lasciamoli all’interno della bacinella per qualche ora e poi risciacquando strofiniamo con delicatezza i pezzi. Togliamo ogni residuo di sapone e mettiamo ad asciugare il costume in un luogo riparato e mai alla luce diretta del sole. In questo modo eviteremo che le fibre perdano elasticità e che i colori sbiadiscano prima del tempo.