Ecco le 5 razze di gatto più belle e preferite in tutto il mondo

I gatti sono dei felini belli quanto affascinanti. Non solo richiedono una gestione meno complessa rispetto ai cani, e può facilmente adattarsi alla vita domestica. Ma ci sono razze che sono considerate fra le più belle in tutto il mondo. Vediamo quali.

Il gatto siamese

Questo splendido felino è pieno di qualità. Innanzitutto è tra le razze più pregiati, e le sue dimensioni rimangono contenute; poi è perfetto per chi pensa di non potersi avvicinare ai gatti: è infatti è considerato ipoallergenico perché non perde molto pelo e non rilascia grosse quantità di proteina FelD1, la principale responsabile degli starnuti. È probabilmente uno degli amici a quattro zampe più complesso e sofisticato, famoso per la sua silhouette slanciata e i colori del manto particolari. Oltre a essere elegante per natura, è anche molto amorevole e alla ricerca di cure e attenzioni perenni: se le riceve ci sarà grato per la vita.

Il persiano

Tra le razze di gatti più belle in assoluto il persiano non può certo mancare. Infatti, ha il manto soffice e necessita di una cura frequente e puntuale: la toelettatura è uno degli impegni che ci si deve prendere, se si decide di adottarlo. Il suo temperamento e tranquillo e pacifico. Per questa ragione, riesce a integrarsi senza difficoltà all’interno di una famiglia con bambini. Un difetto? Vi sfidiamo a trovarlo.

Il british shorthair

Si trova nell’elenco delle razze a pelo corto più rare in assoluto. Possiede un mantello setoso e lo si trova in varianti cromatiche davvero fuori dal comune: dal lilla al blu, dal crema al cannella. Il british shorthail è molto fedele – ha un’indole che somiglia a quella del cane – e ama stare con le zampe per terra, godendosi carezze e coccole senza fine.

Il Balinese

Tra le razze di gatti più particolari, c’è sicuramente il balinese: il suo aspetto è davvero atipico e, se siamo alla ricerca di qualcosa di originale, oltre che essere bello, abbiamo trovato chi fa al caso nostro. Fa parte della famiglia di felini orientali longhair; le sue particolarità sono: una coda piumata e due occhi blu e a mandorla, davvero magnetici. Generalmente instaura un rapporto quasi simbiotico con la famiglia umana, mostrando un rispetto straordinario.

Lo scottish fold

Tra le razze di gatti più belle in assoluto c’è lo scottish fold, noto per essere silenzioso e poco loquace: se deve comunicare con qualcuno, infatti, tiene un tono di voce basso. Contrariamente a quanto si possa pensare, ha un carattere amorevole, fa amicizia ma con la pacatezza che lo contraddistingue. La famiglia bipede è la compagnia che preferisce, provare per credere!