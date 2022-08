Il concetto di gioia rappresenta una manifestazione spensierata ed impulsiva che è causata dall’umore, generalmente a causa di un evento o una condizione particolare ma può anche essere apparentemente “immotivata”. Tutti o quasi vorremo essere felici e gioiosi più spesso, in alcuni casi la gioia può manifestarsi anche in momenti particolari o comunque più spesso che per altre persone. Tra le donne spiccano alcune personalità positive o nello specifico, quelle che sono tendenzialmente più gioiose, che lo sono più spesso e con più “evidenza”.

Ecco le donne più gioiose dello zodiaco. Le conosci?

Capricorno

Capricorno può apparire fredda e scostante sulle prime, ma se le condizioni sono tranquille è una donna piena di gioia e vitalità. Personalità molto profonda e stimolante ma anche fonte di dissidi con alcuni profili caratteriali, riesce ad essere sorprendentemente positiva e anche ottimista quando il trend è tranquillo.

Sagittario

Per Sagittario è relativamente semplice allontanarsi dai problemi di tutti i giorni e vivere una giornata all’insegna della positività e del rispetto altrui, come se fosse un “respingente” per la negatività. Questo atteggiameto gioioso non è evidentissimo, non è una donna particolarmente espansiva, ma traspare in tantissimi ambiti sopratutto attraverso il linguaggio.

Ariete

Basta saperla prendere per il verso giusto (è dotata di uno humor a volte un po’ pesante e invasivo), e chiunque può effettivamente avere piacere a stare con una donna Ariete e fruire della gioia che sa regalare. Ariete dice quello che pensa e pensa quello che dice, in tutti i casi, difficilmente fa “Passi indietro”.