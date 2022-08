Essere buoni, se in quantità “eccessive” pur continuando ad essere considerato un atteggiamento positivo, può essere frainteso. Da qui nasce la frase “buoni ma non fessi”, proprio perchè tra le numerose personalità anche essere troppo magnanimi costituisce se un un difetto, qualcosa che può addirittura ritorcersi contro. Ma c’è bisogno di profili magnanimi, ossia dotati di una bontà d’animo e grande affidabilità e generosità. Tra gli uomini più apprezzabili ce ne sono molti che corrispondono a questa categoria, per lo zodiaco tutti considerabili magnanimi. Quali sono?

Gli uomini più magnanimi secondo lo zodiaco sono questi. Lo sapevi?

Bilancia

Sembra essere relativamente interessato ai propri problemi, Bilancia nella controparte maschile è un buono vero, ma che non ama i riflettori puntati e preferisce quindi non “pubblicizzarsi”. Ha un concetto di equilibrio “pacifico” ecco perchè è il primo a intervenire per aiutare il prossimo.

Acquario

Empatico, molto empatico, addirittura troppo. Acquario è un uomo che “sente” tutto, ed è molto sensibile anche quando non lo vorrebbe, ecco perchè non riesce e non vuole essere “sordo” alle ingiustizie ed agli squilibri che il mondo a cadenza regolare sembra mettergli davanti. Il suo operato, seppur limitato, aiuta sicuramente gli altri a stare meglio e contribuisce a farlo sentire “utile”.

Sagittario

Sagittario si arrabbia poco ma non è solo una questione di “evidenza”: si tratta proprio di un uomo che è dotato di un autocontrollo da record, ma non è solo apparenza. Considerato l’hippie per eccellenza, è sempre portato a tendere la mano a chi realmente ne ha bisogno.