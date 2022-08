Anche se amiamo considerarci esseri umani “moderni”, razionali quasi sempre, la nostra specie resta molto impulsiva, incontrollabile e “selvaggia” a larghi tratti, condizione che è parzialmente “giustificata” anche dal nostro passato e dalla mente che è ancora parzialmente un mistero. Un atteggiamento compulsivo indica una metodologia di comportamento macchinale e infrenabile, che ci porta ad effettuare azioni in modo non controllato in molti casi per ridurre lo stress. Se le abitudini fanno parte della nostra quotidinanità ed evidenziano il nostro comportamento al mondo, alcuni segni sono decisamente più compulsivi di altri.

I 3 segni più compulsivi dello zodiaco. Sai quali sono?

Toro

La tranquillità del Toro è riconducibile in parte ad una serie di atteggiamento compulsivi ma solo in parte, che sono spesso radicati nelle abitudini quotidiane e “mascherate” da normalità. Per essere felice Toro è costretto a cambiare spesso qualcosa nella propria vita, ecco perchè in molti casi i Toro hanno manie di acquisti compulsivi.

Cancro

Cancro soffre in molti casi della “fobia di sentirsi inutile”, quindi per evidenziare la propria “utilità”, è portato a manfiestare la propria efficienza anche quando non necessario. E’ difficile vedere un Cancro “fisicamente” fermo.

Sagittario

Probabilmente il compulsivo più “sano” perchè non riesce e probabilmente non vuole tenere la mente inattiva. E’ un profilo creativo e molto attivo mentalmente parlando, ama dialogare anche senza un reale costrutto ma solo per mantenersi occupato, o almeno per avere questa impressione. Sagittario difficilmente manifesta in modo evidente un atteggiamento considerabile “strano”, essendo un profilo molto controllato “esteticamente parlando”.