Socrate, uno dei massimi esponenti della filosofia classica, sosteneva tra le altre cose dire “so di non sapere” che è uno dei concetti fondamentali per comprendere realmente l’equilibrio delle cose che ci riconda. La saggezza rappresenta la consapevolezza in senso generico, delle cose e indica una disposizione vera, accompagnata da ragionamento, spesso correlata all’esperienza accumulata nel corso della vita. Ma alcune personalità riescono ad essere sagge anche “di base”, evitando ad esempio atteggiamenti avventati ed apparendo cauti e mai avventati. I saggi secondo lo zodiaco sono esattamene i seguenti, secondo lo zodiaco, ecco quali segni sono!

I 3 segni zodiacali più saggi di tutti! Magari c’è anche il tuo, scoprilo!

Capricorno

Non è forse il più “buono” nel senso evidente dello zodiaco, ma non è assolutamente una personalità sbruffona o eccessiva. Detesta chi manifesta o paventa doti che in realtà non possiede ed è sempre molto misurato, anche quando deve avere a che fare con contesti che conosce bene.

Acquario

E’ un curioso dalla nascita, una personalità che vuole sempre sorprendersi e sorprendere gli altri, non considerando il concetto di conclusione come allettante. E’ un segno pieno di dubbi, ed è felice di esserlo, la conclusione costituisce una forma di “Pigrizia” secondo il suo punto di vista.

Pesci

C’è sempre da imparare per Pesci, un segno profondamente dotato di empatia e generalmente molto sensibile. Comprende alla perfezione la complessità del mondo e per questo motivo è difficile vedere un Pesci fare il cosiddetto “passo più lungo della gamba”. E’ sempre votato all’apprendimento di nuovi concetti.