I 5 laghi più belli d’Italia: ecco la lista e come raggiungerli

Tra i panorami più suggestivi d’Italia ci sono sicuramente i nostri splendidi laghi, perle turchesi che inevitabilmente attirano sempre molti turisti. L’Italia offre una grande quantità di laghi, ma ci sono alcuni che sono considerati fra i più belli. Vediamo quali.

Lago Maggiore

Tra i più grandi laghi del nostro Paese c’è ovviamente anche il lago Maggiore. Diviso tra Italia e Svizzera, nasconde bellezze naturali davvero incredibili: è il caso, ad esempio, dei giardini botanici di Villa Taranto, nella deliziosa cittadina di Verbania. E basta prendere il traghetto per ammirare i bellissimi paesaggi delle isole Borromee, tra storia e natura. Non mancano poi tanti piccoli borghi meravigliosi, come quello di Arona – dove c’è una statua gigantesca che offre una vista da mozzare il fiato.

Lago di Lugano, Canton Ticino

Anche il lago di Lugano, più piccolo e decisamente incantevole, è a cavallo tra l’Italia e la Svizzera. Scavato tra le Prealpi Lombarde, offre un panorama davvero bellissimo. Sulla sponda italiana vi sorgono graziosissimi borghi dove poter passeggiare e, per chi ama l’avventura, Monte San Giorgio regala lunghe escursioni assolutamente da non perdere. Appena oltre il confine, inoltre, c’è la famosa exclave italiana di Campione d’Italia.

Lago di Ledro, Trentino

Il lago di Ledro è una favola: sembra uscito da una cartolina, con le sue incredibili acque turchesi che riflettono le imponenti montagne circostanti e i rigogliosi boschi verdeggianti. Lungo le sue sponde sono stati rinvenuti reperti di una civiltà palafitticola, e oggi è possibile ammirare un museo a cielo aperto che ricostruisce un antico villaggio di quell’epoca. Per chi ama fare sport, invece, qui la scelta è ampia: basta solo avere voglia di mettersi in gioco.

Lago d’Orta, Piemonte

Il panorama offerto dal lago d’Orta è tra i più affascinanti del nord Italia. È il luogo ideale per una gita romantica, tra passeggiate al calar del sole e deliziosi tour in barca. Dall’antico borgo medievale di Orta, un vero gioiellino tutto da scoprire, si può poi partire verso la vicinissima isola di San Giulio. La leggenda inoltre, narra che anticamente qui, in queste acque, ci vivesse un drago. Quest’ultimo, però, venne sconfitto proprio dal coraggio del giovane Giulio. Il monastero presente sull’isola conserverebbe nientemeno che una vertebra di tale creatura.

Il lago di Bolsena, Lazio

Splendido esempio di lago vulcanico, il più grande d’Europa, Bolsena presenta spiagge di sabbia nera che sono proprio una caratteristica dovuta dalla sua origine. Uno dei luoghi più belli da visitare è senza dubbio il borgo di Capodimonte, situato su un promontorio che si affaccia sul lago: a due passi da qui ci sono i resti dell’antica città di Bisenzio, dove sono stati rinvenuti moltissimi manufatti della civiltà etrusca.