Siamo tutti influenzati da eventi, persone e situazioni, e al giorno d’oggi un numero sempre più elevato di persone risulta essere particolarmente “sensibile” ad esempio dai social media, che di recente sono stati anche oggetto di studio, a causa del loro impatto sulla psiche. Ma uno dei fattori che influiscono di più sull’umore di turno risultano essere i cambiamenti atmosferici, ossia le condizioni meteorologiche. Cali di pressione, brutto tempo, pioggia ma anche sole e tempo variabile riescono a condizionare anche dal giorno alla notte le personalità definite metereopatiche. Secondo lo zodiaco, che indica diverse personalità in base ai segni, ecco quelli tradizionalmente meteoropatici.

I segni meteoropatici dello zodiaco. Variabili come il tempo!

Sagittario

Sagittario “sente” il potere del mondo che ci circonda, sopratutto la natura, che influisce in modo sempre insistente sulle nostre vite, anche per chi vive nelle grandi città. Rappresenta croce e delizia per il segno che è tendenzialmente stabile, eccezion fatta in caso di tempo atmosferico “estremo” che è in grado di modificare profondamente il suo atteggiamento.

Vergine

Hanno un buon controllo sul loro umore, ma sono estremamente meteoropatici, magari non in contesti temporali pari a giorni o settimane, ma in base alle cadenze stagionali. Generalmente rifletto molto l’umore di turno, in estate sono molto “aperti e positivi”, in inverno decisamente più chiusi.

Acquario

Segno variabile “di base” lo è ancora di più durante specifiche giornate, solitamente quelle “estreme” , come facilmente intuibile. Acquario si arrabbia per niente durante la pioggia ed è quasi fastidiosamente felice “senza motivo” durante le belle giornate.