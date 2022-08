Anche le perosonalità migliori, per diverse motivazioni almeno alcune volte hanno voluto o dovuto scaricarsi dalle responsabilità oggettive, per convenienza o necessità. Come ogni altro tratto, anche accapare scuse risulta essere quasi un arte per alcuni segni, che sono famosi per riuscire a sviluppare un contorto labirinto di storie, scappatoie e altre metodologie che in molti casi li vede vincitori. I segni scaricabarile sono da un certo punto di vista encomiabili in quanto a creatività ma allo stesso tempo sono ovviamente poco responsabili. Quali sono?

I segni “scaricabarile” dello zodiaco. Sempre scuse! Li conosci?

Pesci

Sono responsabili ma quando possono, danno la colpa a chi possono per evitare di affrontare le conseguenze, per comodità diciamo. Pesci è un profilo incredibilmente creativo da questo punto di vista e riesce a “farla franca” in tantissimi casi, e per questo non viene rimproverato più di tanto.

Toro

Utilizza l’attacco come miglior difesa quando si tratta di fronteggiare le responsabilità sgradite. Toro in pratica fa la vittima anche se non ne avrebbe la possibilità, quindi spesso gli altri si occupano delle sue cose da fare per empatia o per toglierseli dalle orecchie. E’ un modo raffinato per fare i finti tonti, in buona sostanza ma sono piuttosto credibili.

Bilancia

Relativamente responsabili ma semplicemente pigri: per loro occuparsi delle cose del passato significa essere concentrati poco sul presente quindi sono portati a guardare avanti. Questa considerazione è anche una scusa ma viene affrontata da Bilancia come una sorta di “distrazione” quando non ha voglia di fare qualcosa.